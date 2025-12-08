Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKoduvallychevron_rightപ്ര​ചാ​ര​ണം അ​വ​സാ​ന...
    Koduvally
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 1:09 PM IST

    പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ടു​വ​ള്ളി​യി​ൽ 45,450 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    voters,cast,campaign,enters ,final,phase, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, വോട്ടർമാർ,കൊടുവള്ളി
    cancel

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​ക്കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. 37 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളു​ള്ള കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ആ​കെ 121 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. 21,669 പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും 23,781 സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മ​ട​ക്കം 45,450 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ആ​കെ 37 ബൂ​ത്തു​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങും. ഡി​വി​ഷ​ൻ 13 മു​ക്കി​ല​ങ്ങാ​ടി​യി​ലാ​ണ് (1667) ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​ത്. ചു​ണ്ട​പ്പു​റം 15ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 1582 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. വാ​വാ​ട് സെ​ന്റ​ർ 35 ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ (832).

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 19 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ടെ 68 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. കി​ഴ​ക്കോ​ത്ത് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 20 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 62 പേ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. 13,824 പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും 15,319 സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും അ​ട​ക്കം 29,143 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. 40 ബൂ​ത്തു​ക​ളാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ക. എ​ളേ​റ്റി​ൽ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് (1654) ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ. തൊ​ട്ടു താ​ഴെ മ​റ​വി വീ​ട്ടി​ൽ താ​ഴെ പ​തി​നേ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ൽ 1,641 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. പ​ര​പ്പാ​റ പ​തി​നാ​റാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് (1,225 ) ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​ത്.

    മ​ട​വൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 19 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ടെ 60 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. 38 ബൂ​ത്തു​ക​ളാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ക. 12,603 പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും 13,194 സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും ഒ​രു ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​റു​മ​ട​ക്കം 25,798 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. പു​ല്ലോ​ര​മ​ൽ 18ാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​ത് (1559). 1246 പേ​രു​ള്ള ആ​രാ​മ്പ്ര പ​തി​നാ​ലാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ.

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ​യും വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സെ​റ്റി​ങ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ടു​വ​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ലെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്രം കെ.​എം.​ഒ ഹൈ​സ്കൂ​ളാ​ണ്. കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്രം കൊ​ടു​വ​ള്ളി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടെ വെ​ച്ച് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും പോ​ളി​ങ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം ഇ​തേ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​വ തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മു​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക.

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി ജി.​എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ, ഓ​മ​ശ്ശേ​രി പു​ത്തൂ​ർ ജി.​എ​ൽ.​പി. സ്കൂ​ൾ, ന​രി​ക്കു​നി ഒ​ടു​പാ​റ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ബൂ​ത്തു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​ശ്ന​ബാ​ധി​ത ബൂ​ത്തു​ക​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election NewsKoduvally NewsKozhikode
    News Summary - 45,450 voters cast their votes as the campaign enters its final phase
    Similar News
    Next Story
    X