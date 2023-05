സംസ്ഥാന പാത നവീകരിച്ചതോടെ അപകടം വർധിക്കുന്നു

cancel camera_alt എരഞ്ഞിമാവിൽ വിദ്യാർഥിയെ ലോറിയിടിച്ചതിന്റെ

സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി എ​ട​വ​ണ്ണ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത ന​വീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​വു​ന്നു. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും അ​ശ്ര​ദ്ധ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത​യു​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം. മു​ക്ക​ത്തി​നും അ​രീ​ക്കോ​ടി​നു​മി​ട​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ മാ​ത്രം അ​ഞ്ച് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് എ​ര​ഞ്ഞി​മാ​വി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും അ​വ​സാ​ന​ത്തേ​ത്. റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ ലോ​റി ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ന്നി​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും വ​ന്ന ബ​സ് പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ൽ സൈ​ഡാ​ക്കി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ അ​രീ​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ന്ന ലോ​റി ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പി.​എ​ച്ച്.​ഇ.​ഡി സ്വ​ദേ​ശി 10 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ റെ​സി​ൻ എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നോ​ർ​ത്ത് കാ​ര​ശ്ശേ​രി മാ​ടാ​മ്പു​റം വ​ള​വി​ൽ ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് മ​റ്റൊ​രു അ​പ​ക​ട​വും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലും കു​റ്റൂ​ളി​യി​ലും അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​തും ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. Show Full Article

With the renovation of the state highway-road accidents are rises