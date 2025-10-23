Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKodiyathurchevron_rightജമീല എം.ടി നിര്യാതയായി
    Kodiyathur
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 11:25 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 11:25 PM IST

    ജമീല എം.ടി നിര്യാതയായി

    text_fields
    bookmark_border
    ജമീല എം.ടി നിര്യാതയായി
    cancel

    കൊടിയത്തൂർ: ചാത്തപറമ്പ് ആരിഫ മഹലിൽ പരേതനായ കെ. ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ എം.ടി ജമീല (73 - റിട്ട. ടീച്ചർ ജി.എം.യു.പി.എസ് കൊടിയത്തൂർ) നിര്യാതയായി.

    മക്കൾ: അസ്മാബി കെ. (എ.എം.എൽ.പി.എസ്, വാവൂർ), സാജിദ കെ. (എം.കെ.എച്ച്.എം.എം.ഒ.എച്ച്.എസ്, മണാശ്ശേരി), ആരിഫ കെ. (ജെ.ഡി.ടി ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്.), അബ്ദുൽ ബാസിത് (അൽ ഐൻ), ഫഹദ് അബ്ദുൽ അസീസ് (ദുബൈ).
    മരുമക്കൾ: എൻ.കെ. അജ്മൽ അരീക്കോട്, സുബൈർ മടവൂർ (എം.എം.വി. എച്ച്.എസ് എസ് കോഴിക്കോട്), അനസ് എ. മൂഴിക്കൽ (മാധ്യമം), ഷഫ്ന തൃപ്രയാർ, ഹസീന മാഹി.

    മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9ന് സൗത്ത് കൊടിയത്തൂർ ജുമാ മസ്ജിദിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ObituaryObit news
    News Summary - Jameela MT Kodiyathur obit news
    Similar News
    Next Story
    X