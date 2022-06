കക്കട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ്​ നിയന്ത്രണംവിട്ട്​ കാറുകളും മതിലും തകർത്തു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ക​ക്ക​ട്ടി​ൽ: അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ര​ണ്ട്​ കാ​റു​ക​ളും ബാ​ങ്ക്​ മ​തി​ലും ഇ​ടി​ച്ച്​ ത​ക​ർ​ത്തു. വ​ട​ക​ര-​തൊ​ട്ടി​ൽ​പാ​ലം റൂ​ട്ടി​ലോ​ടു​ന്ന പി.​പി ബ​സാ​ണ്​ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യ ബാ​ങ്കി​ന്​ മു​ന്നി​ലാ​യി നി​ർ​ത്തി​യ കാ​റു​ക​ൾ ഇ​ടി​ച്ച്​ ത​ക​ർ​ത്ത​ശേ​ഷം വ​ട​ക​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന ബാ​ങ്കി​ന്റെ മ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത്​ നി​ന്ന​ത്. ബാ​ങ്കി​ന്റെ മു​റ്റ​ത്തും കാ​റി​ന്റെ അ​രി​കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട്​ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യാ​ണ്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്ന​ര​ക്കാ​ണ്​ സം​ഭ​വം.

മ​ഴ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ട്ടി​ൽ​പാ​ലം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന ബ​സ്​ ആ​ദ്യം ബാ​ങ്ക്​ ഗേ​റ്റി​ന്റെ ഇ​ട​ത്​ വ​ശ​ത്ത്​ നി​ർ​ത്തി​യ ഇ​ന്നോ​വ കാ​റി​ലാ​ണ്​ ഇ​ടി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ സ​മ​യം കാ​റി​ന്റെ അ​രി​കി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഒ​ര​ടി​കൂ​ടി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ കാ​റി​നും ബ​സി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ച​ത​ഞ്ഞ​ര​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ബ​സ്​ കാ​റി​ലി​ടി​ച്ച ഉ​ട​നെ കു​ട്ടി പി​റ​കോ​ട്ട്​ ഓ​ടു​ന്ന​ത്​ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാം. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഗേ​റ്റി​ന്റെ വ​ല​തു​വ​ശ​ത്ത്​ നി​ർ​ത്തി സ്വി​ഫ്​​റ്റ്​ കാ​റി​ലും ഇ​ടി​ച്ച്​ ബ​സ്​ മ​തി​ലി​ൽ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ങ്ക്​ മു​റ്റ​ത്ത്​ ഗേ​റ്റി​ന്​ സ​മീ​പം നി​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് സ​മീ​പ​മാ​ണ്​ മ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ​ത്. ബ​സ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ ഏ​താ​നും പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ജാ​നു ന​രി​ക്കാ​ട്ടേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഷാ​നു, ആ​യി​ഷ തു​ട​ങ്ങി ആ​റ്​ പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​വ​രെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കി. Show Full Article

News Summary -

In Kakattil, a private bus went out of control and smashed cars and a wall