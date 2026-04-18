    Career & Education > Career Guidance > കരിയറിനെ സെറ്റ്...
    date_range 18 April 2026 9:44 AM IST
    date_range 18 April 2026 10:04 AM IST

    കരിയറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവ് -ഡോ. റാഷിദ് ഗസ്സാലി

    ഡോ. റാഷിദ് ഗസ്സാലി

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ക​രി​യ​റി​നെ സെ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും ജീ​വി​ത വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രെ​യി​ന​റും നീ​ല​ഗി​രി ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് ​മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് ഗ​സ്സാ​ലി. ലേ​ണി​ങ് ബി​​യോ​ണ്ട് ദ ​വാ​ൾ​സ് സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ജോ​ലി​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മൂ​ല്യ​വ​ത്താ​യ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യി വ​ള​രാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ത​ബ്ഷീ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    TAGS:Edu CafeMadhyamamEducation ConclaveKozhikode
    News Summary - Fewer people are setting their career goals - Dr. Rashid Ghazzali
