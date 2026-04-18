കരിയറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവ് -ഡോ. റാഷിദ് ഗസ്സാലി
കോഴിക്കോട്: കരിയറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്നും ജീവിത വിജയത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധം അനിവാര്യമാണെന്നും ഇന്റർനാഷനൽ ട്രെയിനറും നീലഗിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് മേധാവിയുമായ ഡോ. റാഷിദ് ഗസ്സാലി. ലേണിങ് ബിയോണ്ട് ദ വാൾസ് സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും ജോലിയില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെന്നും മൂല്യവത്തായ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളായി വളരാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമത്തിന്റെ ഉപഹാരം മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ തബ്ഷീർ സമ്മാനിച്ചു.
