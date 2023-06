പ്രൊപ്പല്ലർ ചാലിയാറിൽ ഊരി വീണു; രണ്ടു ദിവസമായി ചാലിയം കടവിൽ ജങ്കാർ സർവിസ് ഇല്ല

cancel camera_alt ചാ​ലി​യം ക​ട​വി​ലെ ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഫ​റോ​ക്ക്: ദി​നേ​ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ചാ​ലി​യം ക​ട​വി​ലെ ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് വീ​ണ്ടും നി​ല​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു. ക​ട​ലു​ണ്ടി, ചാ​ലി​യം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു പോ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, തി​രൂ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ചാ​ലി​യ​ത്ത് കു​ടു​ങ്ങി. ഇ​ര​ട്ട എ​ൻ​ജി​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജ​ങ്കാ​റി​ന്റെ പ്രൊ​പ്പ​ല്ല​ർ ഊ​രി ചാ​ലി​യാ​റി​ൽ വീ​ണ​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ജ​ങ്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്ര​മാ​ണ് പ്രൊ​പ്പ​ല്ല​ർ. കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കു​ന്ന ചാ​ലി​യാ​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഇ​ര​ട്ട എ​ൻ​ജി​ൻ ജ​ങ്കാ​റാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ ഒ​രു എ​ൻ​ജി​നി​ലും അ​തോ​ടു​ചേ​ർ​ന്ന ഒ​രു പ്രൊ​പ്പ​ല്ല​റി​ലും ജ​ങ്കാ​ർ ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ജെ​ട്ടി​യി​ലെ​ത്താ​നാ​വു​മ്പോ​ൾ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ബൈ ​ആ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റേ എ​ൻ​ജി​നും പ്രൊ​പ്പ​ല്ല​റും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് മു​ഖ്യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു എ​ൻ​ജി​നും പ്രൊ​പ്പ​ല്ല​റും മാ​ത്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ച് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​ത് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം.

കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രൊ​പ്പ​ല്ല​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ജ​ങ്കാ​റി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ട്ര​യ​ൽ റ​ൺ ന​ട​ത്തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷ​മേ സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ത്ര​പ്പാ​ടി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ചാ​ലി​യാ​ർ ആ​ഴം കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബേ​പ്പൂ​ർ ജെ​ട്ടി​ക്ക​രി​കി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണ്ണും ച​ളി​യും മാ​ന്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​ത് ഒ​ച്ച​പ്പാ​ടാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

The propeller fell off at Chaliyar-There has been no junkar service at Chaliyam kadavu for two days