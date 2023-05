ചരിത്രത്താളുകളിലേക്ക് പേട്ട ജങ്ഷൻ വഴിമാറുന്നു

cancel camera_alt ആധുനിക രീതിയിൽ നവീകരിക്കുന്ന ഫറോക്ക് പേട്ട ജങ്ഷൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഫ​റോ​ക്ക്: ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ണ​ക്കി ഫ​റോ​ക്ക് പേ​ട്ട ജ​ങ്ഷ​ൻ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​ഞ്ചു മാ​തൃ​ക മോ​ഡ​ൽ ജ​ങ്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പേ​ട്ട​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ജ​ങ്ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കു​ക.

ഒ​രു​പാ​ട് ച​രി​ത്ര സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നാ​ടു​കൂ​ടി​യാ​യി​പേ​ട്ട അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ജ​ങ്ഷ​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്താ​ളു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വി​ശാ​ല​മാ​യി നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്ന ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ഫു​ട്പാ​ത്തു​ക​ൾ, സൈ​ക്കി​ൾ​പാ​ത,ഇ​രി​യ്ക്കാ​നു​ള്ള​സ്ഥ​ലം, ഡി​വൈ​ഡ​റു​ക​ൾ, ഫാ​ൻ​സി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഏ​റ്റ​വും ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​വും നി​ർ​മാ​ണം. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ മീ​ഞ്ച​ന്ത, ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ ജം​ഗ്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ മേ​ൽ​പാ​ലം വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ടു​ത്ത കു​രു​ക്ക് പേ​ട്ട ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കാം. കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​വാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗം കൂ​ടി​യാ​ണ് ജ​ങ്ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Petta Junction is making its way into the history books