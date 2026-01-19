Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Jan 2026 11:03 AM IST
    date_range 19 Jan 2026 11:03 AM IST

    ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വം: പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വം: പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ
    അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ്

    ഫ​റോ​ക്ക്: വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​രേ​ഖ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ത​ർ​ക്കം അ​ടി​പി​ടി​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു. ഗ​വ. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ക​യ​റി മ​ർ​ദി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ക​ല്ലം​പാ​റ അ​വി​ൽ​തൊ​ടി കെ.​ടി.​അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫി​നെ(53) ഫ​റോ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഓ​ഫി​സ് ക്ല​ർ​ക്ക് വി.​സ​ജി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.​വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ​ത്തി​യ മ​നാ​ഫ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​ർ​ദി​ച്ച​തി​നും ഓ​ഫി​സി​ലെ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തി​നും ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. എ​സ്.​ഐ സ​ജി​നി, സ​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

