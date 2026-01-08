Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Jan 2026 9:22 AM IST
    date_range 8 Jan 2026 9:22 AM IST

    എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ

    പി.​കെ. ആ​ശി​ല്‍

    Listen to this Article

    ചേ​മ​ഞ്ചേ​രി: തി​രു​വ​ങ്ങൂ​രി​ല്‍ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ല്‍. ഒ​ള​വ​ണ്ണ സാ​സ് മ​ഹ​ല്‍ ഹൗ​സി​ല്‍ പി.​കെ. ആ​ശി​ല്‍ (25) നെ​യാ​ണ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി പൊ​ലീ​സും ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സ്‌​ക്വാ​ഡും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. തി​രു​വ​ങ്ങൂ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ല്‍വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​യാ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ൽ നി​ന്നും 12 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റൂ​റ​ല്‍ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി കെ.​ഇ. ബൈ​ജു​വി​ന് കി​ട്ടി​യ ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി പൊ​ലീ​സും നാ​ര്‍ക്കോ​ട്ടി​ക് സെ​ല്‍ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പ്ര​കാ​ശ​ന്‍ പ​ട​ന്ന​യി​ലി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജി​ല്ല ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സ്‌​കോ​ഡും ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സ്‌​ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​സ്.​ഐ. മ​നോ​ജ് രാ​മ​ത്ത് എ.​എ​സ്‌.​ഐ​മാ​രാ​യ വി.​സി. ബി​നീ​ഷ്, വി.​വി. ഷാ​ജി, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ശോ​ഭി​ത്ത്, അ​ഖി​ലേ​ഷ്, ശ്യാം​ജി​ത്ത്, അ​തു​ല്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

