Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightBeyporechevron_right...
    Beypore
    Posted On
    date_range 20 April 2026 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 10:26 AM IST

    മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ; ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് കൈ​മ​ല​ർ​ത്തു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​റ് കോ​ടി​യു​ടെ കാ​രു​ണ്യ മ​റൈ​ൻ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് നോ​ക്കു​കു​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ക​ട​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് വാ​ങ്ങി​യ ആ​റ് കോ​ടി​യു​ടെ കാ​രു​ണ്യ മ​റൈ​ൻ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട നി​ല​യി​ൽ

    ബേ​പ്പൂ​ർ: മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി ആ​റു കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് വാ​ങ്ങി​യ കാ​രു​ണ്യ മ​റൈ​ൻ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ബേ​പ്പൂ​ർ ഫി​ഷി​ങ് ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു . സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​രു​മാ​ന​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ​വും നേ​ടി​ത്ത​രു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ട​ലി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ട്ടാ​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന് സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    മ​റൈ​ൻ അം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ ഘ​ട​ന​യും, രൂ​പ​വും ക​ട​ൽ സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ത​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ല​ല്ലെ​ന്നും സ​ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​വും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​വു​മാ​ണെ​ന്നും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു . ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു​മാ​സ​മാ​യി ഫി​റ്റ്ന​സ് ഇ​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് മ​റൈ​ൻ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​റൈ​ൻ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ശ​മ്പ​ള ഇ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭീ​മ​മാ​യ സം​ഖ്യ​യാ​ണ് ചി​ല​വാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ബേ​പ്പൂ​ർ ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ നി​ന്ന് 12 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നു​പോ​യ ബേ​പ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ആ​യി​ഷ ബോ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​ത്യാ​ഹി​ത​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ജീ​വ​നു​ക​ളാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. ബേ​പ്പൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് 10 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ അ​ക​ലെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ബോ​ട്ടി​ന്റെ എ​ഞ്ചി​ൻ റൂ​മി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണ് വി​ഷ​പ്പു​ക ശ്വ​സി​ച്ച് ആ​ദ്യം അ​പാ​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ മ​റ്റ് മൂ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ശ്വാ​സം കി​ട്ടാ​തെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ട​നെ ത​ന്നെ ബോ​ട്ടു​ട​മ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും മ​റൈ​ൻ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ പ​തി​വു​പോ​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു മാ​റി​യെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന ബോ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ത്യാ​സ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യ​വ​രെ ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ബേ​പ്പൂ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന 600 ഓ​ളം ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ലൈ​സ​ൻ​സ് ഫീ​സ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ കോ​ടി​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കി​യി​ട്ടും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ടു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​തി​യാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും, മ​ര​ണ​മ​ട​ഞ്ഞ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ബേ​പ്പൂ​ർ ഫി​ഷി​ങ്ങ് ഹാ​ർ​ബ​ർ ബോ​ട്ട് ഓ​ണ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ ഹാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsFishermanBeyporKozhikode
    News Summary - Safety of fish workers; Fisheries Department takes action
    Similar News
    Next Story
    X