Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightBeyporechevron_rightക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി...
    Beypore
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 11:39 AM IST

    ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ

    Listen to this Article

    ബേ​പ്പൂ​ർ: വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യെ​ത്തി​ച്ച ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ. ബേ​പ്പൂ​ർ പാ​റ​പ്പു​റം റെ​യി​ൽ​വേ അ​ടി​പ്പാ​ത​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​വ​ശം റി​ഷ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ (40) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ബേ​പ്പൂ​രി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥി​ര​മാ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഫ​റോ​ക്ക് അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ.​എം. സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക്രൈം ​സ്ക്വാ​ഡും ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സു​മേ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ബേ​പ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​യാ​ൾ ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​നാ​യി കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ച 830 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വ് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ്കൂ​ൾ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് കൂ​ടാ​തെ പ്ര​തി​യും സ്ഥി​ര​മാ​യി ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ആ​ളാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്രൈം ​സ്ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ മാ​ത്ത​റ, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ഐ.​ടി. വി​നോ​ദ്, അ​നൂ​ജ് വ​ള​യ​നാ​ട്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സ​നീ​ഷ് പ​ന്തീ​ര​ങ്കാ​വ്, സു​ബീ​ഷ് വേ​ങ്ങേ​രി, അ​ഖി​ൽ ബാ​ബു, ബേ​പ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ, അ​ർ​ജു​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ദീ​പ്തി​ലാ​ൽ, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സു​ധീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Drug CasebeyporeArrestKozhikode
    News Summary - Interstate worker arrested with cannabis
    Similar News
    Next Story
    X