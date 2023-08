ജലനിരപ്പ് ഗണ്യമായി താഴ്ന്നു; കക്കയത്ത് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ക്ക​യം ഡാ​മി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി താ​ഴ്ന്ന​ത് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

ജ​ല​നി​ര​പ്പ് കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ 0.869 മി​ല്യ​ൺ യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ച് ജ​ന​റേ​റ്റ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 4.8 മി​ല്യ​ൺ യൂ​നി​റ്റ് വ​രെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഡാ​മി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് 748.89 മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 755.08 മീ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു ജ​ല​നി​ര​പ്പ്. നി​ല​വി​ലെ സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി​യു​ടെ 40.16 ശ​ത​മാ​നം (13.65 എം.​സി.​എം) വെ​ള്ള​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ​സ​മ​യം സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി​യു​ടെ 78.25 ശ​ത​മാ​നം (26.59 എം.​സി.​എം) വെ​ള്ളം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബാ​ണാ​സു​ര ഡാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ക്ക​യം വാ​ലി​യി​ലേ​ക്ക് ട​ണ​ലി​ലൂ​ടെ ജ​ല​മൊ​ഴു​ക്ക് ത​ട​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബാ​ണാ​സു​ര സാ​ഗ​റി​ന്റെ വെ​ള്ള​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് ക​ക്ക​യം ഡാ​മി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ണാ​സു​ര സാ​ഗ​റി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി 775.60 മീ​റ്റ​റാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് 768.85 മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 774.35 മീ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു ജ​ല​നി​ര​പ്പ്. ജ​ല​വൈ​ദ്യു​തി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മ​ഴ​ക്കു​റ​വ് നി​മി​ത്തം ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ദി​വ​സേ​ന ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന​ത് വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. ഡാ​മി​ലെ 0.614 മി​ല്യ​ൺ ക്യു​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ ജ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം 0.869 മി​ല്യ​ൺ യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 63.91 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​വാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ജ​ല​വൈ​ദ്യു​തി പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ക​ക്ക​യ​ത്ത് മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ദി​വ​സേ​ന ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന​ത് വ​ൻ വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കു​ത​ന്നെ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു മാ​സ​വും മ​ഴ കു​റ​വാ​യ​താ​ണ് ജ​ല​നി​ര​പ്പ് കു​റ​യാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടു ഭാ​ഗം വെ​ള്ള​മേ ഡാ​മി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ളൂ. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന ക​ക്ക​യം ഡാ​മി​ലെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഹൈ​ഡ​ൽ ടൂ​റി​സം ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സി​നെ​യും ജ​ല​നി​ര​പ്പ് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. Show Full Article

The water level has dropped significantly; Power generation in Kakkayam is in crisis