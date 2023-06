കക്കയം 26ാം മൈലിലെ ടൂറിസം ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ കാടുകയറി നശിക്കുന്നു

cancel camera_alt ക​ക്ക​യം 26ാം മൈ​ലി​ൽ ഡി.​ടി.​പി.​സി നി​ർ​മി​ച്ച ടൂ​റി​സം ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: ജി​ല്ല ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡി.​ടി.​പി.​സി) ക​ക്ക​യം 26ാം മൈ​ലി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ടൂ​റി​സം ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ കാ​ടു​ക​യ​റി ന​ശി​ക്കു​ന്നു. ക​ക്ക​യ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ടെ​ലി​സ്കോ​പ്പി​ക് സെ​ന്റ​ർ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്, ര​ണ്ട് എ.​സി മു​റി​ക​ൾ, ഡോ​ർ​മി​റ്റ​റി, ടോ​യ്‍ല​റ്റ് എ​ന്നീ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി എ​ട്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച മൂ​ന്നു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണ് അ​നാ​ഥ​മാ​യി കാ​ടു​പി​ടി​ച്ച് ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

കേ​ര​ള ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​നു​കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഡി.​ടി.​പി.​സി ഒ​രു കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ചെ​ല​വാ​ക്കി​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. പി.​ബി. സ​ലീം ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ക​ക്ക​യ​ത്തെ ജാ​ക്സ​ൻ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്നും 15 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് ഡി.​ടി.​പി.​സി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി മു​ട​ങ്ങാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സ്ഥ​ലം ന​ൽ​കി​യ ജാ​ക്സ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​വും ഫ​യ​ർ റെ​സ്ക്യൂ സം​വി​ധാ​ന​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ലാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കാ​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ന​മ്പ​ർ കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​നും കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​ക്ക​യം ക​രി​യാ​ത്ത​ൻ​പാ​റ​യി​ലും തോ​ണി​ക്ക​ട​വി​ലും ക​ക്ക​യം ഡാം ​സൈ​റ്റി​ലും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നേ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണ് 26ാം മൈ​ലി​ലെ ടൂ​റി​സം ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, തോ​ണി​ക്ക​ട​വി​ലും ക​രി​യാ​ത്ത​ൻ​പാ​റ​യി​ലും ക​ക്ക​യം ഡാം ​സൈ​റ്റി​ലും ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വാ​ക്കി ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യും സ്ഥാ​പി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​വു​മാ​ണ് കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി​യ ഡി.​ടി.​പി.​സി​യു​ടെ കെ​ട്ടി​ടം ന​ശി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ടൂ​റി​സം ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ 15 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് സ്ഥ​ലം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ ജാ​ക്സ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

The Tourism Facilitation Center at the 26th mile of Kakkayam is destroyed by wild