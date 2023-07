cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: ബൈ​ക്കി​ന് കു​റു​കെ ചാ​ടി​യ തെ​രു​വു നാ​യ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ ക​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വു​മാ​യ ന​ന്മ​ണ്ട പ​ന്ത്ര​ണ്ടി​ലെ തെ​ക്കേ ആ​റാ​ങ്കോ​ട്ട് ടി.​എ. നാ​രാ​യ​ണ​നെ (56) കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രിയിൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി മു​ക്കി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു നാ​രാ​യ​ണ​ൻ. ബൈ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ റോ​ഡി​ന് കു​റു​കെ ചാ​ടി അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

The dog jumped over the bike and bit the passenger.