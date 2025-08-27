Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Aug 2025 10:43 AM IST
    date_range 27 Aug 2025 10:43 AM IST

    ബാലുശ്ശേരിയിൽ സംസ്ഥാനപാത കുരുതിക്കളമാകുന്നു

    ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ഞ്ചു​പേ​രാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്
    ബാലുശ്ശേരിയിൽ സംസ്ഥാനപാത കുരുതിക്കളമാകുന്നു
     1. ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് റോ​ഡി​ന​ടു​ത്ത് ടി​പ്പ​റി​ടി​ച്ച് മ​രി​ച്ച ന​വാ​സി​ന്റെ സ്കൂ​ട്ട​ർ ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    2. അ​പ​ക​ട​മേ​ഖ​ല​യാ​യ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ

    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി-​താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത ക​രു​തി​ക്ക​ള​മാ​കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ജീ​വ​നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി റോ​ഡി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്. സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​വു​ന്ത​റ എ​ല​ങ്ക​മ​ൽ ന​വാ​സാ​ണ് (46) ബ്ലോ​ക്ക് റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ വെ​ച്ച് ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യി​ടി​ച്ച് മ​രി​ച്ച​ത്. അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വ​ന്ന ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട് റോ​ഡി​ൽ നി​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തെ ക​ണ്ട് വെ​ട്ടി​ച്ച​താ​ണ് എ​തി​രെ വ​ന്ന സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ ഇ​ടി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ടി​പ്പ​റി​ന്റെ വ​ല​തു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ത​ല ഇ​ടി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ ന​വാ​സി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഏ​ഴി​ന് രാ​ത്രി ഇ​തേ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ ര​ണ്ടു​യു​വാ​ക്ക​ൾ ലോ​റി ക​യ​റി മ​റി​ച്ച​ത്. റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ണ ഇ​വ​ർ ബൈ​ക്കി​ൽ നി​ന്നും തെ​റി​ച്ച് വീ​ണു എ​തി​രെ വ​ന്ന ലോ​റി​ക്ക​ടി​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി അ​ട​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ഴ പെ​യ്തു കു​ഴി​യി​ലെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റും മെ​റ്റ​ലു​ക​ളും ഇ​ള​കി​പ്പോ​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    ഇ​ള​കി​യ മെ​റ്റ​ലി​ൽ ക​യ​റി ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും പ​തി​വ് കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മി​നി മാ​സ് ലൈ​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് ക​ത്താ​താ​യി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ വ​ല്ല​പ്പോ​ഴു​മേ ക​ത്താ​റു​ള്ളു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 31ന് ​കോ​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ൽ ബൈ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ഗു​ഡ്സു​മാ​യി​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​റ്റ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ എ​ല​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി രാ​ജീ​വ​ൻ (55) ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക​രു​മ​ല​യി​ൽ ഓ​ട്ടോ​യി​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഫോ​ക് ലോ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് പൊ​യി​ൽ​ക്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി ബാ​ല​നും (72) മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ഞ്ചു​പേ​രാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​വും അ​ഞ്ചി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി-​താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​മി​ത വേ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബ്ലോ​ക്ക് റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലും ട്രാ​ഫി​ക് ബ്രേ​ക്ക​റും സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മ​നോ​ജ് കു​ന്നോ​ത്ത് റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ഇ​ന്ന​ലെ വൈ​കീ​ട്ട് ബ്ലോ​ക്ക് റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നു അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

