Madhyamam
    Balussery
    Balussery
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 10:59 AM IST

    അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ണ പാ​റ​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ക്ക​യം ഡാം​സൈ​റ്റ് റോ​ഡി​ൽ വീ​ണ ക​ല്ലു​ക​ളാ​ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ത്ത​ത്
    representative image
    ക​ക്ക​യം ഡാം ​സൈ​റ്റ് റോ​ഡി​ന്റെ ക​ക്ക​യം വാ​ലി​ക്ക​ടു​ത്ത് മ​ല​യി​ടി​ഞ്ഞ് പാ​റ​ക്കല്ലു​ക​ൾ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വീ​ണനി​ല​യി​ൽ

    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: ക​ക്ക​യം ഡാംസൈ​റ്റ് റോ​ഡ​രി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ പാ​റ​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ത്ത​ത് ഗ​താ​ഗ​ത സ്തം​ഭ​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മു​ണ്ടാ​യ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ക​ക്ക​യം വ്യൂ ​പോ​യ​ന്‍റി​ൽ നി​ന്നും ക​ക്ക​യം വാ​ലി​ക്കു സ​മീ​പ​ത്തേ​ക്ക് ക​ല്ലും മ​ണ്ണും ഇ​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഒ​ലി​ച്ചെ​ത്തി​യ ക​ല്ലു​ക​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. പാ​ത​യോ​ര​ത്തെ പാ​റ​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നും മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൈ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ത​ട​സ്സം നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ക്ക​യം ഹൈ​ഡ​ൽ ടൂ​റി​സം, വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം സെ​ന്‍റ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​യി നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ് ദി​നം​പ്ര​തി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പാ​റ​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ നീ​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യ​ത്ത് റോ​ഡി​ലൂ​ടെ വെ​ള്ളം കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും. ഓ​വു​ചാ​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​ഴ​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ റോ​ഡ​രി​ക് ഇ​ടി​യു​മെ​ന്നും ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ റോ​ഡ​രി​കി​ലെ പാ​റ​ക്കൂ​ട്ടം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:public works deptKakkayam Dam siteRockslideKozhikode News
