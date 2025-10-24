Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Balussery
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 1:30 PM IST

    തലയാട് മലയോര മേഖലയിൽ നെറ്റ് വർക്ക് പ്രശ്നം വ്യാപകം; പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിതം

    തലയാട് മലയോര മേഖലയിൽ നെറ്റ് വർക്ക് പ്രശ്നം വ്യാപകം; പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിതം
    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: പ​ന​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്നു. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​പെ​ട്ട ത​ല​യാ​ട്, ചി​ടി​ക്കു​ഴി, കാ​വും​പു​റം, വ​യ​ല​ട, മ​ങ്ക​യം, തെ​ച്ചി, 26 മൈ​ൽ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം മൊ​ബെ​ൽ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും താ​റു​മാ​റാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    ത​ല​യാ​ട് അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് മൊ​ബെ​ൽ ട​വ​റു​ക​ൾ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി​ത​വ​ണ പ​രാ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    കാ​ന്ത​ലാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ​പെ​ട്ട ത​ല​യാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി സ​ർ​വേ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ​ർ​വേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ വ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം​കൂ​ടി​യാ​ണി​വി​ടം. നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ശ്നം കാ​ര​ണം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​വും ബാ​ങ്കി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പു​തി​യ ട​വ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

