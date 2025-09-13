Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightBalusserychevron_right...
    Balussery
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:31 AM IST

    ഉ​ന്ന​തി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​ക്ക​നി

    text_fields
    bookmark_border
    വയലട മണിച്ചേരി ആദിവാസി മേഖലയിലാണ് ജലക്ഷാമം
    ഉ​ന്ന​തി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​ക്ക​നി
    cancel
    camera_alt

    മ​ണി​ച്ചേ​രി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ൾ കു​ടി​വെ​ള്ളം പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ തലച്ചുമടായി എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു

    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: വ​യ​ല​ട മ​ണി​ച്ചേ​രി ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​ക്ക​നി. കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ൽ​പ്പെ​ട്ട മ​ണി​ച്ചേ​രി പ്ര​ദേ​ശം സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് 1,500 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ മൂ​ന്നു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​ണം. 2015-ലാ​ണ് ട്രൈ​ബ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​ണി​ച്ചേ​രി​യി​ൽ മൂ​ന്നു വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്നു വീ​ടു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 25ഓ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം പൈപ്പിട്ട് ഉ​ന്ന​തി​ക്ക് താ​ഴെ വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ച്ച് അ​വി​ടെ നി​ന്ന് വ​ലി​യ പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ത​ല​ച്ചു​മ​ടാ​യി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വേ​ന​ലാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ​വും സ്തം​ഭി​ക്കും. പി​ന്നെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ താ​ണ്ടി വേ​ണം വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ.

    കു​ഴ​ൽ കി​ണ​ർ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത​ല്ലാ​തെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ല. ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യും എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ആ​റു​ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ട് നി​ർ​മി​ച്ച വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യു​മി​ല്ല. പ്ല​സ്ടു പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടു​ത്തെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ മു​തു​കാ​ട് വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​ണി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ചി​ല​ർ മ​ണി​ച്ചേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:drinking watercrisisKozhikode
    News Summary - Drinking Water Crisis
    Similar News
    Next Story
    X