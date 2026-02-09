Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightBalusserychevron_rightബാലുശ്ശേരി താലൂക്ക്...
    Balussery
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 8:50 AM IST

    ബാലുശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടമായി

    text_fields
    bookmark_border
    കി​ഫ്ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 23 കോ​ടി രൂ​പ ഉ​പ​യോഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർമി​ച്ച​ത്
    ബാലുശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടമായി
    cancel
    camera_alt

    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം

    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി : ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി. കി​ഫ്ബി​യി​ൽ ​നി​ന്ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 23 കോ​ടി രൂ​പ ഉ​പ​യോ ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​വാ​രം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യു​ന്നു. മൂ​ന്നു നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി നി​ർ​മിച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ താ​ഴ​ത്തെ​നി​ല​യി​ൽ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗം, എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ൻ മു​റി, മൈ​ന​ർ ഒ.​ടി,റി​ക്ക​വ​റി, ഡ്ര​സി ങ് ​ഇ​ഞ്ച​ക്‌​ഷ​ൻ മു​റി, ജ​ന​റ​ൽ ഒ​.പി, പി.​എം.​ആ​ർ ഒ​.പി, പ​രി​ശോ ധ​ന​മു​റി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സ് മു​റി, ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി ഒ.​പി, പൊ​ലീ​സ് കി​യോസ്ക്​, ശൗ​ചാ​ല​യം എ​ന്നീ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ ഗൈ​ന​ക് ഒ.​പി, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ന​ഴ്‌​സു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ശ്ര​മ​മു​റി, എ​ൻ.​ഐ.​സി.​യു, പോ​സ്റ്റ് ഒ.​പി ഐ.​സി.​യു, മൂ ​ന്നാം​നി​ല​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി, ഓ​ർ​ത്തോ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ്ത്രീ-​പു​രു​ഷ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ന​ഴ്‌​സ് റൂം, ​ശൗ​ചാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ട്.

    വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ അ​ഡ്മി​നിസ്ട്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം, പീ​ഡി​യാട്രി​ക് വാ​ർ​ഡ്, ഐ​സൊ​ലേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഡ്, ലാ​ബു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​സൗ​ക​ര്യ​വും പു​തി​യ​കെ​ട്ടിട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വും. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി പു​തി​യ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​തോ​ടെ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, ഉ​ണ്ണി​കു​ളം, പ​ന​ങ്ങാ​ട്, ന​ന്മ​ണ്ട, കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട്, കോ​ട്ടൂ​ർ, ചേ​ള​ന്നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ രോ ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. കെ​ട്ടി​ടോ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, മ​റ്റു​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നും ക​ഴി​യും.​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ യി ​കെ.​എം. സ​ച്ചി​ൻ​ദേ​വ് എം.​എ​ൽ.​എ യു​ടെ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു ണ്ട്. ​ഈ കെ​ട്ടി​ടം​കൂ​ടി ന​വീ​ക​രി ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് ഏ​റെ സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​കും. ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ശു​പ ത്രി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കി​ഫ്ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 23 കോ​ടി രൂ​പ ഉ​പ​യോഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർമി​ച്ച​ത്

    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി : ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി. കി​ഫ്ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 23 കോ​ടി രൂ​പ ഉ​പ​യോ ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​വാ​രം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യു​ന്നു. മൂ​ന്നു നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി നി​ർ​മിച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ താ​ഴ​ത്തെ​നി​ല​യി​ൽ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗം, എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ൻ മു​റി, മൈ​ന​ർ ഒ.​ടി,റി​ക്ക​വ​റി, ഡ്ര​സി ങ് ​ഇ​ഞ്ച​ക്‌​ഷ​ൻ മു​റി, ജ​ന​റ​ൽ ഒ​.പി, പി.​എം.​ആ​ർ ഒ​.പി, പ​രി​ശോ ധ​ന​മു​റി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സ് മു​റി, ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി ഒ.​പി, പൊ​ലീ​സ് കി​യോസ്ക്​, ശൗ​ചാ​ല​യം എ​ന്നീ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ ഗൈ​ന​ക് ഒ.​പി, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ന​ഴ്‌​സു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ശ്ര​മ​മു​റി, എ​ൻ.​ഐ.​സി.​യു, പോ​സ്റ്റ് ഒ.​പി ഐ.​സി.​യു, മൂ ​ന്നാം​നി​ല​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി, ഓ​ർ​ത്തോ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ്ത്രീ-​പു​രു​ഷ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ന​ഴ്‌​സ് റൂം, ​ശൗ​ചാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ട്.

    വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ അ​ഡ്മി​നിസ്ട്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം, പീ​ഡി​യാട്രി​ക് വാ​ർ​ഡ്, ഐ​സൊ​ലേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഡ്, ലാ​ബു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​സൗ​ക​ര്യ​വും പു​തി​യ​കെ​ട്ടി ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വും. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി പു​തി​യ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​തോ​ടെ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, ഉ​ണ്ണി​കു​ളം, പ​ന​ങ്ങാ​ട്, ന​ന്മ​ണ്ട, കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട്, കോ​ട്ടൂ​ർ, ചേ​ള​ന്നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ രോ ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. കെ​ട്ടി​ടോ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, മ​റ്റു​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നും ക​ഴി​യും.​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ യി ​കെ.​എം. സ​ച്ചി​ൻ​ദേ​വ് എം.​എ​ൽ.​എ യു​ടെ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു ണ്ട്. ​ഈ കെ​ട്ടി​ടം​കൂ​ടി ന​വീ​ക​രി ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് ഏ​റെ സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​കും. ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ശു​പ ത്രി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:balusserytaluk hospitalTaluk Hospital DevelopmentTaluk Hospital Building
    News Summary - Balussery Taluk Hospital gets new building
    Similar News
    Next Story
    X