Madhyamam
    Balussery
    Posted On
    29 Sept 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 11:59 AM IST

    എ​യിം​സ്; പ്ര​തീ​ക്ഷ കൈ​വി​ടാ​തെ കി​നാ​ലൂ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ

    ഭൂ​മി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടും എ​യിം​സ് തീരുമാനം നീളുകയാണ്
    Land under the industrial estate found for AIIMS in Kinalur
    കി​നാ​ലൂ​രി​ൽ എ​യിം​സി​നാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പി​നു കീ​ഴി​ലെ ഭൂ​മി

    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: എ​യിം​സ് പ്ര​തീ​ക്ഷ കൈ​വി​ടാ​തെ കി​നാ​ലൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ൾ. കി​നാ​ലൂ​രി​ൽ ഭൂ​മി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​യിം​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം നീ​ണ്ടു​പോ​വുകയാണ്. കി​നാ​ലൂ​രി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​രു​മ്പോ​ഴും കി​നാ​ലൂ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല-​പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​തൃ​ത്വ​വും കി​നാ​ലൂ​രി​ലെ എയിംസ് പ്രതീക്ഷയിൽ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് എ​യിം​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് 2014ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി അ​രു​ൺ ജെ​യ്റ്റ്ലി ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ എ​യിം​സ് എ​ന്ന സ്വ​പ്നം ഇ​പ്പോ​ഴും ക​ട​ലാ​സി​ലാ​ണ്. എ​യിം​സി​നു വേ​ണ്ട മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ കി​നാ​ലൂ​രി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഐ.​ഡി.​സി​യു​ടെ 200 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ 150 ഏ​ക്ക​ർ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​വി വി​ക​സ​ന​വും കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് 100.48 ഏ​ക്ക​ർ (40.68 ഹെ​ക്ട​ർ) ഭൂ​മി കൂ​ടി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ്.

    ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​നാ​യി 92.62 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തു​ക​യും പ്രാ​ഥ​മി​ക ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. ഇ​തി​ൽ കി​നാ​ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ 22.42 ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഫീ​ൽ​ഡി​ലും സ​ർ​വെ സ​ബ്ഡി​വി​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ന്ത​ലാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ 18.25 ഹെ​ക്‌​ട​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ഫീ​ൽ​ഡു​ക​ളി​ലെ സ​ബ്‌​ഡി​വി​ഷ​ൻ റെ​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഇ​നി​യും ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഭൂ​മി​യേ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​നു പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഭൂ​മി വി​ൽ​ക്കാ​നോ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ ഭൂ​മി​ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​ഘ​വും കി​നാ​ലൂ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​താ​ണ്.

    ഇ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഭൂ​മിയേറ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക​്സ​ഭാ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ മു​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് എ​യിം​സ് കി​നാ​ലൂ​രി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. എ​യിം​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യാ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ കി​നാ​ലൂ​രി​ൽ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സം​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​തും.

    കി​നാ​ലൂ​രി​നെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ത​ന്നെ അ​ങ്ക​ലാ​പ്പ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. കാ​സ​ർ​ഗോ​ട്ടെ എ​ൻ​ഡോ​സ​ൾ​ഫാ​ൻ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ എ​യിം​സി​ന്‍റെ വ​ര​വോ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കാ​സ​ർ​ഗോ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​ല്ല​തെ​ന്നും അ​തി​നു​ള്ള സ്ഥ​ലം ന​ൽ​കാ​ൻ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ആ​ദ്യം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്കുവേ​ണ്ടി എ​യിം​സ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് കേ​ന്ദ്രം എ​യിം​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. എ​യിം​സി​നു വേ​ണ്ട മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. ഇ​തി​നൊ​ന്നും ഒ​രു അ​പാ​ക​ത​യു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് കി​നാ​ലൂ​രി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി ക​ണ്ടെ​ത്തി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ള്ള​തും.

