വട്ടോളിയിലെ എ.ബി.സി പദ്ധതി പ്രവർത്തനം മുടങ്ങി; തെരുവുനായ്ക്കളെ എത്തിക്കാൻ വാഹനമില്ല

cancel camera_alt ബാലുശ്ശേരി വട്ടോളി മൃഗാശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ.ബി.സി സെന്റർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ വ​ന്ധ്യം​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി വ​ട്ടോ​ളി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച എ.​ബി.​സി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ട​ങ്ങി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​തൃ​കാ​പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ എ.​ബി.​സി (അ​നി​മ​ൽ ബ​ർ​ത്ത് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ) പ​ദ്ധ​തി നാ​യ്ക്ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള വാ​ഹ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​യ​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​നം കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഉ​ട​മ​ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​നി പു​തി​യ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ വെ​ച്ച് വാ​ഹ​നം എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. നാ​യ്ക്ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന് വാ​ഹ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​രും ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നാ​യ്ക്ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​നം പി​ന്നീ​ട് ആ​രും വി​ളി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടു മ​റ്റു പ​ണി​ക​ളൊ​ന്നും കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്. മി​നി ടെ​മ്പോ ലോ​റി​യാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ വാ​ഹ​നം വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം. സെ​ന്റ​റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള​കാ​ര്യ​ത്തി​ലും അ​നാ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടു മാ​സ​മാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് ശ​മ്പ​ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി. മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി വ​ട്ടോ​ളി ബ​സാ​റി​ലാ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്ത് മ​റ്റു ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ എ​ബി​സി സെ​ന്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​റു​മാ​സം മു​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ സെ​ന്റ​റി​ൽ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം നാ​യ്ക്ക​ളെ വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 4 വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​ജ​ൻ​മാ​ർ, 4 തി​യ​റ്റ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​ർ, 2 ഹാ​ൻ​ഴ്സ്, 2 കാ​ച്ചേ​ഴ്സ്, ഒ​രു ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 13 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. Show Full Article

ABC project at Vattoli stopped- There is no vehicle to transport the stray dogs