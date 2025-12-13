Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ayancheri
    Posted On
    13 Dec 2025 12:16 AM IST
    Updated On
    13 Dec 2025 12:16 AM IST

    ബൂത്തിന്റെ താക്കോൽ കിട്ടിയില്ല; വള്ളിയാട് സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പൂട്ടുപൊളിച്ചു

    Unable ,booth key,Valliad school,locked ,open,വള്ളിയാട്,ആയഞ്ചേരി, കോഴിക്കോട്
    വള്ളിയാട് യു.പി സ്കൂൾ തുറക്കാൻ താക്കോൽ ലഭ്യമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പുറത്ത് കാത്തുനിൽക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ആ​യ​ഞ്ചേ​രി: ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ബൂ​ത്താ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡ് വ​ള്ളി​യാ​ട് യു.​പി സ്കൂ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ തു​റ​ക്കാ​ൻ താ​ക്കോ​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൂ​ട്ടു​പൊ​ളി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​ക​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഈ ​സ്ഥി​തി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ്കൂ​ൾ പി.​ടി.​എ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​റി​യി​ച്ച​താ​യും സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ഇ​വ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും താ​ക്കോ​ൽ റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ പ​ക്ക​ലാ​ണ് എ​ന്നും അ​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നു​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ കെ​ട്ടി​ടം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കേ​ണ്ട പ്രാ​ഥ​മി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റി​യ​താ​ണ് ഈ ​ദു​ര​വ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണം. വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ പോ​ലും ബാ​ധി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​അ​ലം​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ പി.​ടി.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:AyancheryKozhikode NewsBooth
    News Summary - Unable to find the booth key; Valliad school locked to open
