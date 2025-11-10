Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightAyancherichevron_rightറോ​ഡു​ക​ൾ...
    Ayancheri
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 10:57 AM IST

    റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്; വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    നേ​ര​ത്തേ പൈ​പ്പി​ടാ​നാ​യി കു​ഴി​ച്ച റോ​ഡു​ക​ൾ ന​ന്നാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല
    റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്; വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ
    cancel

    ആ​യ​ഞ്ചേ​രി: വ​ട​ക​ര താ​ലൂ​ക്കി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​മെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ കാ​വി​ൽ-​നീ​ക്കു​നി റോ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ട​ടി വ്യാ​സ​മു​ള്ള ഭീ​മാ​കാ​ര​മാ​യ പൈ​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യി പാ​ത​യു​ടെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗം കീ​റി​മു​റി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പൈ​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ റോ​ഡി​ന്റെ ഭാ​വി​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യേ​റി.

    ​ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി നി​ർ​മി​ച്ച റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്ന​ത് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലി​ല്ലാ​യ്മ മൂ​ല​മാ​ണ്. കാ​വി​ൽ തീ​ക്കു​നി റോ​ഡി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ല​വി​ൽ ഗു​ളി​ക​പ്പു​ഴ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൈ​പ്പ് ലൈ​നു​ക​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ൻ കു​ഴ​ലു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ റോ​ഡി​ന്റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗം കീ​റി​മു​റി​ച്ചേ മ​തി​യാ​കൂ. ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്ത് ഗു​ളി​ക​പ്പു​ഴ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​തി​യ കു​ഴ​ലും വ​ല​തു​വ​ശ​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ പ​ഴ​യ കു​ഴ​ലു​മാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ത്ത് പൈ​പ്പി​ടാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​തും ഏ​റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ന് വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട വേ​ളം കൂ​ര​ങ്കോ​ട്ട് ക​ട​വി​ലെ കി​ണ​ർ നി​ർ​മാ​ണ​വും പൈ​ങ്ങോ​ട്ടാ​യി ച​ന്തു​മ​ല​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ​യും നി​ർ​മാ​ണ​വും ഇ​നി​യും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ​

    കൂ​ടാ​തെ, നേ​ര​ത്തേ പൈ​പ്പി​ടാ​നാ​യി കു​ഴി​ച്ച ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ൾ അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​യ നി​ല​യി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന​തും ജ​ന​രോ​ഷ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ക​ർ​ന്ന റോ​ഡു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​തെ വീ​ണ്ടും പു​തി​യ റോ​ഡു​ക​ൾ കു​ത്തി​പ്പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണം മൂ​ല​മാ​ണ്. കാ​വി​ൽ തീ​ക്കു​നി റോ​ഡ് കൂ​ടാ​തെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ മ​റ്റു റോ​ഡു​ക​ളും ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ശു​ദ്ധ​ജ​ല​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട വേ​ളം, ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, മ​ണി​യൂ​ർ, ഒ​ഞ്ചി​യം, അ​ഴി​യൂ​ർ, ചോ​റോ​ട്, ഏ​റാ​മ​ല പു​റ​മേ​രി, വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, എ​ട​ച്ചേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ റോ​ഡു​ക​ളും വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ചു വേ​ണം പു​തി​യ പൈ​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ. കി​ണ​ർ, ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റ് എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പാ​ണ് ധി​റു​തി​യി​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ച് ജ​ൽ ജീ​വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൈ​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsJal Jeevan mission projectKozhikode
    News Summary - Roads are being dug for the Jal Jeevan Mission project
    Similar News
    Next Story
    X