Madhyamam
    Ayancheri
    Posted On
    21 Jan 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 8:50 AM IST

    ക​നാ​ൽ വെ​ള്ളം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല; 150 ഏ​ക്ക​ർ പു​ഞ്ച​കൃ​ഷി​പ്പാ​ടം വ​ര​ണ്ടു​ണ​ങ്ങു​ന്നു

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം ചേ​രും
    ക​നാ​ൽ വെ​ള്ളം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല; 150 ഏ​ക്ക​ർ പു​ഞ്ച​കൃ​ഷി​പ്പാ​ടം വ​ര​ണ്ടു​ണ​ങ്ങു​ന്നു
    വി​ണ്ടു​കീ​റി​യ ആ​യ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ നെ​ൽ​വ​യ​ൽ

    ​ആ​യ​ഞ്ചേ​രി: ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്തി​റ​ക്കി​യ പു​ഞ്ച​കൃ​ഷി ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ആ​യ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ പു​ഞ്ച ക​ർ​ഷ​ക​ർ. ക​നാ​ൽ വെ​ള്ളം കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​യ​ഞ്ചേ​രി പി​ലാ​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ താ​ഴെ മു​ത​ൽ പു​ല​ത്തു​രു​ത്ത് വ​രെ​യു​ള്ള 150 ഏ​ക്ക​റോ​ളം വ​രു​ന്ന നെ​ൽ​വ​യ​ലു​ക​ളാ​ണ് നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന വാ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഞാ​റു​ന​ടീ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന നെ​ൽ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ വെ​ള്ളം വ​റ്റി പാ​ടം വി​ണ്ടു​കീ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ വാ​ടു​ക​യാ​ണ്. പു​ഞ്ച​കൃ​ഷി​യി​ൽ നെ​ല്ലി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം ല​ഭ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വി​ള​നാ​ശ​മാ​കും സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഭീ​തി​യോ​ടെ പ​റ​യു​ന്നു.​ക​നാ​ൽ വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ, ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ക​ർ​ഷ​ക​ർ നേ​രി​ട്ടും നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും കൃ​ത്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ദു​രി​ത​മ​ക​റ്റാ​ൻ ആ​യ​ഞ്ചേ​രി കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ല​സേ​ച​ന വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ​യും എ.​ഡി.​എ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും യോ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​യ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു.

    ​ഈ ​മാ​സം 23ന് ​പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ​യും ജ​ല​സേ​ച​ന വ​കു​പ്പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​റ്റ്യാ​ടി ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലെ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ക​ർ​ഷ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​നാ​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​യ​ഞ്ചേ​രി കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ പി. ​കൃ​ഷ്ണ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ക​ട​മെ​ടു​ത്തും മ​റ്റും കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി മോ​ട്ടോ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ളം പ​മ്പു ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഭാ​രി​ച്ച ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ണ്.

    23ലെ ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ക​നാ​ൽ വ​ഴി വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും 40 ഏ​ക്ക​റി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന യു​വ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ കാ​ട്ടു​പ​ന്ത​ലി​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

