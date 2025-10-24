Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kozhikode Ayancheri
    Ayancheri
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 1:21 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 1:21 PM IST

    തുലാമാസമായിട്ടും നെല്ലിറക്കാനായില്ല; ആയഞ്ചേരിയിലെ കർഷകർ വലയുന്നു

    തുലാമാസമായിട്ടും നെല്ലിറക്കാനായില്ല; ആയഞ്ചേരിയിലെ കർഷകർ വലയുന്നു
    ആ​യ​ഞ്ചേ​രി: നെ​ൽ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​രു​ത്തോ​ട് ശോ​ച​നീ​യാ​വ​സ്ഥ​യും അ​ട്ട ശ​ല്യ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ ആ​യ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ നെ​ൽ​കൃ​ഷി ഇ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്നു. തു​ലാ​മാ​സ​മാ​യി​ട്ടും ആ​യ​ഞ്ചേ​രി ടൗ​ണി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ നെ​ൽ​കൃ​ഷി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ആ​യ​ഞ്ചേ​രി ടൗ​ൺ മു​ത​ൽ ത​റോ പൊ​യി​ൽ പാ​ണ്ടി വ​രെ നീ​ളു​ന്ന അ​രു​ത്തോ​ടു​ക​ൾ മ​ണ്ണ് നി​റ​ഞ്ഞ് നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    വ​ട​ക​ര താ​ലൂ​ക്കി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നെ​ൽ​കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ആ​യ​ഞ്ചേ​രി. എ​ന്നി​ട്ടും കൃ​ഷി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വെ​ള്ളം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ധി​ക​ജ​ലം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന അ​രു​ത്തോ​ട് ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ​യും അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    ​വേ​ന​ലി​ൽ അ​രു​ത്തോ​ട് ആ​ഴ​വും വീ​തി​യും കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. തോ​ട് നി​ക​ന്ന് പു​ല്ലും മ​ണ്ണും നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കൃ​ഷി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വെ​ള്ളം ല​ഭി​ക്കാ​തെ​യാ​യി. കൂ​ടാ​തെ, വ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ട്ട ശ​ല്യം ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ഇ​ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. കു​മ്മാ​യം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ട്ട ശ​ല്യം കു​റ​യ്ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഭാ​രി​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​മു​ഴു​ന്ന​ത് പോ​ലു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ഈ ​വ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ​ഉ​ട​ൻ കൃ​ഷി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​തി​ര് വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഭീ​മ​മാ​യ ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം നെ​ല്ല് ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യി​ട്ടും തോ​ട് നി​ർ​മാ​ണം പോ​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും, വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രെ വേ​ണ്ട​വി​ധം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നെ​ല്ലു​ൽ​പ്പാ​ദ​ക സ​മി​തി​യും പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ​രാ​തി. അ​രു​ത്തോ​ട് ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വി​ള​യി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യ്യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ത ​റോ​പ്പൊ​യി​ൽ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം. വേ​ണു മാ​സ്റ്റ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ​മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി വ​ഴി അ​രു​ത്തോ​ട് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ നി​ന്ന് പ​രാ​തി ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നും ആ​യ​ഞ്ചേ​രി കൃ​ഷി ഓ​ഫീ​സ​ർ പി. ​കൃ​ഷ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ട​ൻ അ​രു​ത്തോ​ട് ന​വീ​ക​രി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ദു​രി​തം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:rice farmingfarmers distressKozhikode
