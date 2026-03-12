Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightAtholichevron_rightഅത്തോളി അങ്ങാടിയിലെ...
    Atholi
    Posted On
    date_range 12 March 2026 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 11:11 AM IST

    അത്തോളി അങ്ങാടിയിലെ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നില്ല; കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    അത്തോളി അങ്ങാടിയിലെ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നില്ല; കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ
    cancel

    കോഴിക്കോട്: അത്തോളി അങ്ങാടിയിലെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ അപകടാവസ്ഥയിലായിട്ടും അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ കേസെടുത്ത് അത്തോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നോട്ടീസയച്ചു. 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കമീഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗം കെ. ബൈജുനാഥ് ഉത്തരവിട്ടു. പത്രവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റർചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി.

    കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് അത്തോളി അങ്ങാടിയിൽ മൂന്നു കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്ന് വീണിരുന്നു. സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പ്രദേശത്തെ ചില കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 70 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ട്. റോഡ് വികസനം വരുമ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കെട്ടിടം പൊളിക്കാത്തതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Human Rights Commissionbuildings in dangerlocal news.
    News Summary - dangerous buildings in Atholi Market are not being demolished
    Similar News
    Next Story
    X