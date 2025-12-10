Begin typing your search above and press return to search.
    കാനം ഇല്ലാത്ത ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

    കാനം ഇല്ലാത്ത ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ വ​ന​ജ​യും മ​ക​ൻ സ​ന്ദീ​പും സ​ന്ദീ​പി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ താ​ര​യും കാ​നം സി.​എം.​എ​സ് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    വാ​ഴൂ​ർ: കാ​നം എ​ന്ന കൊ​ച്ചു​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​ര് കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സി.​പി.​ഐ മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ആ​ദ്യ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന​ത്. കാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​മാ​യ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കാ​ന​ത്തി​ലെ കൊ​ച്ചു​ക​ള പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ലെ കാ​നം സ്മൃ​തി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഭാ​ര്യ വ​ന​ജ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​റ​വാ​ട്ടു​വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    കാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​ഴ​ൽ​പോ​ലെ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​ര്യ വ​ന​ജ​യും മ​ക​ൻ സ​ന്ദീ​പും സ​ന്ദീ​പി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ താ​ര​യും ഇ​ക്കു​റി​യും പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വാ​ഴൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 14ാം വാ​ർ​ഡി​ലെ കാ​നം സി.​എം.​എ​സ്.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

