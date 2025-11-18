Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vazhoor
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 2:12 PM IST

    ദമ്പതികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഗോദയിൽ

    ദമ്പതികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഗോദയിൽ
    ബി​നു​വും ജ്യോ​തി​യും

    വാ​ഴൂ​ർ: വാ​ഴൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഭാ​ര്യ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി കോ​ട്ട​യം ഈ​സ്റ്റ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​പി. പു​രം തു​ണ്ട​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ടി.​ബി. ബി​നു​വും ഭാ​ര്യ ജ്യോ​തി​യു​മാ​ണ് വാ​ഴൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2015ലും 2020​ലും മ​ത്സ​രി​ച്ച ബി​നു​വി​ന് ഇ​ത് മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​മെ​ങ്കി​ൽ ജ്യോ​തി​ക്ക് ഇ​ത് ക​ന്നി​യ​ങ്ക​മാ​ണ്. ബി​നു പ​ത്താം വാ​ർ​ഡി​ലും ജ്യോ​തി 13ാം വാ​ർ​ഡി​ലു​മാ​ണ്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​ജെ.​പി കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യി​രു​ന്നു ബി​നു. ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​വും മ​ഹി​ള മോ​ർ​ച്ച മു​ൻ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ് ജ്യോ​തി.

    TAGS:BJP CANDIDATESCouplesVazhurKerala Local Body Election
    News Summary - Couple in election fray
