    Vaikom
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 11:48 AM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    Vishnu
    വി​ഷ്ണു 

    വൈ​ക്കം: 34.28 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ. വൈ​ക്ക​പ്ര​യാ​ർ താ​ഴ്ച​യി​ൽ കൊ​ച്ചു ക​ണി​യാം​ത​റ വി​ഷ്ണു വി. ​ഗോ​പാ​ലി​നെ​യാ​ണ്​ (32) ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്‌​ക്വാ​ഡും വൈ​ക്കം പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ മ​സാ​ല​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ടി​ന്നി​ൻ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ് എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. ഓ​ണ​ത്തി​ന് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ഇ​യാ​ൾ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    വി​പ​ണി​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​വ​രു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.​ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ​വൈ​ക്കം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പി.​ബി.​വി​ജ​യ​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ എ​സ്. സു​കേ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ ജി.​വി​ഷ്ണു, എ.​എ​സ്.​ഐ പ്രീ​തി​ജ്, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ വി​ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ, ജോ​സ് മോ​ൻ, ഷാ​മോ​ൻ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സു​ധീ​ഷ്, ര​തീ​ഷ്, വ​നി​ത സി.​പി.​ഒ നെ​യ്തി​ൽ ജ്യോ​തി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​വും ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീ​മും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

