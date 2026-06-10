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    Vaikom
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 1:29 PM IST

    ക​ണ്ണ് തു​റ​ക്കു​മോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ? ഇ​ത്തി​പ്പു​ഴ പാ​ലം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ

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    • പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആവശ്യം
    • പാ​ല​ത്തി​ന് 70ല​ധി​കം വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്
    ക​ണ്ണ് തു​റ​ക്കു​മോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ? ഇ​ത്തി​പ്പു​ഴ പാ​ലം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ
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    വൈ​ക്കം-​എ​റ​ണാ​കു​ളം സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ലെ അ​പ​ക​ട സ്ഥി​തി​യി​ലാ​യ ഇ​ത്തി​പ്പു​ഴ പാ​ലം

    വൈ​ക്കം: വൈ​ക്കം-​എ​റ​ണാ​കു​ളം സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ലെ ഉ​ദ​യ​നാ​പു​രം ഇ​ത്തി​പ്പു​ഴ പാ​ലം അ​പ​ക​ട​സ്ഥി​തി​യി​ൽ. 1956ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ഏ.​ജെ. ജോ​ണി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്ന ഇ​ത്തി​പ്പു​ഴ പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ന്ന​ത്. 70ല​ധി​കം വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ വ​ള​രെ ശോ​ച​നീ​യ​മാ​ണ്. പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ തെ​ക്കേ​ക​ര​യി​ൽ പാ​ല​വും സ​മീ​പ​റോ​ഡും ചേ​രു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തെ ക​രി​ങ്ക​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി​യി​ൽ വ​ലി​യ വി​ള്ള​ൽ വീ​ണി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ റോ​ഡ് ഇ​ടി​ഞ്ഞു​താ​ഴ്ന്ന് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    ദി​വ​സേ​ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന റൂ​ട്ടി​ലെ വീ​തി​കു​റ​ഞ്ഞ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ വാ​ഹ​നം വ​ന്നാ​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രും ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​രും ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 1956ലാ​ണ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യാ​റി​ന് കു​റു​കെ ഇ​ത്തി​പ്പു​ഴ പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഇ​ടി​ഞ്ഞു​താ​ഴ്‌​ന്ന സ​മീ​പ​റോ​ഡി​ലെ മ​ണ്ണ് ത​ക​ർ​ന്ന ക​രി​ങ്ക​ൽ ഭി​ത്തി​യു​ടെ അ​ടി​ഭാ​ഗ​ത്ത് കൂ​ടി പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ മു​മ്പ് പ​ല ത​വ​ണ വ​ലി​യ ഗ​ർ​ത്തം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ പാ​ല​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ഗ​ർ​ത്തം രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പാ​ല​ത്തി​ലെ സ​മീ​പ റോ​ഡ് ഇ​ടി​ഞ്ഞു താ​ഴ്ന്നു​ണ്ടാ​യ കു​ഴി​യ​റി​യാ​തെ വേ​ഗ​ത​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യും കാ​റു​മൊ​ക്കെ ഉ​യ​ർ​ന്ന് ചാ​ടു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ടാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് എ​തി​രേ വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​ക്കാ​ത്ത​തും കൈ​വ​രി ത​ക​ർ​ത്ത് പു​ഴ​യി​ൽ വീ​ഴാ​ത്ത​തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പാ​ലം അ​പ​ക​ട​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ഇ​വി​ടെ റോ​ഡ് ഇ​ടി​ഞ്ഞു താ​ഴ്ന്നു വ​ലി​യ ഗ​ർ​ത്തം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​തെ താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി ക​ല്ലി​ട്ട് നി​ക​ത്തി ടാ​ർ ചെ​യ്ത​താ​ണ് വീ​ണ്ടും റോ​ഡ് താ​ഴ്ന്ന് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം. പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് ര​ണ്ട് ത​വ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പാ​ല​ത്തി​ൽ മ​ഴ ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ വ​ൻ ദു​ര​ന്ത സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡി​ൽ പാ​ലം വീ​തി​കു​ട്ടി പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

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    TAGS:bridgeGovernment of KeralaAuthorities
    News Summary - Will the authorities open their eyes? In the Ithipuzha bridge disaster
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