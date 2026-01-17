Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vaikom
    Posted On
    17 Jan 2026 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 2:04 PM IST

    വെച്ചൂര്‍ റോഡ് വികസനം; ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ആദ്യഘട്ടം യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക്​

    റോ​ഡ് ഫ​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡി​ന്​ കൈ​മാ​റും
    വെച്ചൂര്‍ റോഡ് വികസനം; ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ആദ്യഘട്ടം യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക്​
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    വൈ​ക്കം: കി​ഫ്ബി ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ആ​ധു​നി​ക നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ല്‍ വീ​തി​കൂ​ട്ടി നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന വൈ​ക്കം - വെ​ച്ചൂ​ര്‍ റോ​ഡി​ന്റെ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്നു.

    തോ​ട്ട​കം മു​ത​ല്‍ ത​ല​യാ​ഴം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വ​രെ ആ​ദ്യ റീ​ച്ചി​ല്‍ പെ​ട്ട 42 ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യു​ടെ വി​ല കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന്​ വ​സ്തു ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് റോ​ഡി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണ നി​ര്‍വ​ഹ​ണ ഏ​ജ​ന്‍സി​യാ​യ കേ​ര​ള റോ​ഡ് ഫ​ണ്ട് ബോ​ര്‍ഡി​ന് (കെ.​ആ​ര്‍.​എ​ഫ്.​ബി) ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൈ​മാ​റും. വ​സ്തു കൈ​മാ​റി​ക്കി​ട്ടി​യാ​ലു​ട​ന്‍ സ്ഥാ​വ​ര​നി​ര്‍മി​തി​ക​ള്‍ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ന്‍ ടെ​ൻ​ഡ​ര്‍ ന​ല്‍കി തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ശി​വ​ര​ഞ്ജി​നി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ത​ല​യാ​ഴം, വെ​ച്ചൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, വൈ​ക്കം വെ​ച്ചൂ​ര്‍ റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    തോ​ട്ട​കം മു​ത​ല്‍ കൈ​പ്പു​ഴ​മു​ട്ട് വ​രെ 12.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ റോ​ഡ് 13 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ 6.13 ഹെ​ക്ട​ര്‍ വ​സ്തു​വാ​ണ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 963 പേ​രു​ടെ കൈ​വ​ശ​മി​രി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യാ​ണ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. തോ​ട്ട​കം-​ത​ല​യാ​ഴം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ത​ല​യാ​ഴം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്-​ഇ​ട​യാ​ഴം, ഇ​ട​യാ​ഴം-​കൈ​പ്പു​ഴ​മു​ട്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന്​ റീ​ച്ചാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ല്‍ ന​ട​പ​ടി. ഇ​തി​ല്‍ തോ​ട്ട​കം മു​ത​ല്‍ ത​ല​യാ​ഴം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വ​രെ ആ​ദ്യ റീ​ച്ചി​ലെ കൈ​വ​ശ​ക്കാ​രെ നേ​രി​ല്‍ കേ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് നി​ല​വി​ല്‍ ഭൂ​മി വി​ല വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത 42 ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന്​ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 38 ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് കൂ​ടി ഭൂ​മി വി​ല കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ടാം റീ​ച്ചാ​യ ത​ല​യാ​ഴം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ത​ല്‍ ഇ​ട​യാ​ഴം ജ​ങ്ഷ​ന്‍ വ​രെ​യു​ള്ള കൈ​വ​ശ​ക്കാ​രെ നേ​രി​ല്‍ കേ​ട്ട് അ​വ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഭൂ​മി വി​ല നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും റീ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​മി വി​ല കൈ​മാ​റു​ന്ന മു​റ​ക്ക്​ ഇ​ട​യാ​ഴം ജ​ങ്ഷ​ന്‍ മു​ത​ല്‍ കൈ​പ്പു​ഴ​മു​ട്ട് വ​രെ​മൂ​ന്നാം റീ​ച്ചി​ന്റെ ഹി​യ​റി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ത്ത​ക്ക വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വു​ന്ന​തെ​ന്ന് സി.​കെ ആ​ശ എം.​എ​ല്‍.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വൈ​ക്കം-​വെ​ച്ചൂ​ര്‍ റോ​ഡി​ലെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ച് പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍ 13 മീ​റ്റ​റി​ലേ​ക്ക് വീ​തി കൂ​ട്ടാ​നു​മു​ള്ള രീ​തി​യി​ലു​മു​ള്ള നി​ര്‍മാ​ണ​മാ​ണ് റോ​ഡ് വീ​തി​കൂ​ട്ട​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മാ​ത്ര​മാ​യി 85.77 കോ​ടി രൂ​പ അ​ട​ക്കം 157 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ കി​ഫ്ബി​യി​ല്‍ നി​ന്ന്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് നി​ര്‍മാ​ണ​ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ പു​തു​ക്കി​യ 2021 നി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​ധി​ക​ച്ചെ​ല​വു​ക​ള്‍, സേ​വ​ന പാ​ത​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള അ​ധി​ക ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ല്‍, പാ​ലം നി​ര്‍മാ​ണം എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള 253 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പു​തു​ക്കി​യ വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി രേ​ഖ (ഡി.​പി.​ആ​ര്‍) കെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ കി​ഫ്ബി​ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് ഉ​ട​ന്‍ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും എം.​എ​ല്‍.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:developmentroadKottayam
