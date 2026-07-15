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    Vaikom
    Posted On
    date_range 15 July 2026 1:54 PM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 1:54 PM IST

    വൈക്കം ബോട്ട് ജെട്ടി നവീകരണം തുടങ്ങി; പ്രവർത്തനം പഴയ ജെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി

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    വൈക്കം ബോട്ട് ജെട്ടി നവീകരണം തുടങ്ങി; പ്രവർത്തനം പഴയ ജെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി
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    വൈ​ക്കം പ​ഴ​യ ബോ​ട്ട്​ ജെ​ട്ടി​യി​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    വൈക്കം: ശോച്യാവസ്ഥയിലായ വൈക്കം ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ നവീകരണം തുടങ്ങി. ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് 35 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് നവീകരണം നടത്തുന്നത്. പണിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തനം മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ പഴയ ജെട്ടിയിലേക്കു മാറ്റി.

    കെ. അജിത് എം.എൽ.എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽനിന്ന് 42 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് 2011ലാണ് പുതിയ ജെട്ടി നിർമിച്ചത്. പല ഭാഗവും തകർന്നു മഴയിൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ. ബോട്ടു അടുപ്പിച്ചു യാത്രക്കാർ കയറാനും ഇറങ്ങാനുമുള്ള നടപ്പാതയിലെ ടൈലുകൾ പൊട്ടിത്തകർന്നു. ബോട്ടു അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം മേൽക്കൂരയിലെ ഷീറ്റുകളുടെ വശങ്ങളിൽ മുട്ടും.

    പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഓഫിസ് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തകർന്ന ഭാഗങ്ങളുമാണ് നവീകരിക്കുന്നത്. കായലിലെ പായലും ചളിയും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും നീക്കി ആഴം കൂട്ടിയതോടെ ബോട്ടുകൾ പഴയ ജെട്ടിയിലേക്ക് സുഗമമായി അടുപ്പിക്കാനാകും. പുതിയ ജെട്ടി പണിത ശേഷം ഇത് പ്രവർത്തനരഹിതമായി ആരോപണങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.

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    TAGS:boat jettyvaikomRenovation workLatest News
    News Summary - Vaikom boat jetty renovation begins
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