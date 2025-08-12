Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vaikom
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 12:53 PM IST

    വൈക്കം പഴയ ബോട്ട്​ജെട്ടിക്ക് ഇനി പുതുമോടി

    ന​വീ​ക​ര​ണം മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും
    Vaikom Boat Jetty
    ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന വൈ​ക്കം പ​ഴ​യ ബോ​ട്ട്​​ജെ​ട്ടി

    വൈ​ക്കം: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും വൈ​ക്കം സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്മ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ പ്ര​താ​പം പേ​റു​ന്ന ബോ​ട്ട്​​ജെ​ട്ടി പ​ഴ​മ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തി പു​തു​മോ​ടി​യ​ണി​യു​ന്നു.

    1925 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ വൈ​ക്കം സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി വൈ​ക്ക​ത്തെ​ത്തി​യ​ത് ഇ​വി​ടെ ബോ​ട്ട് ഇ​റ​ങ്ങി​യാ​ണ്. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പാ​ദ​സ്പ​ർ​ശ​മേ​റ്റ പ​ഴ​യ ബോ​ട്ട്​​ജെ​ട്ടി സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    മേ​ജ​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ടാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണം. നി​ല​വി​ൽ ത​റ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ലി​യേ​റ്റ​സ​മ​യ​ത്ത് വെ​ള്ളം ക​യ​റാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ത​റ അ​ൽ​പം​കൂ​ടി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തേ​ക്ക്, ആ​ഞ്ഞി​ലി ത​ടി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​ഴ​യ ബോ​ട്ട്​​ജെ​ട്ടി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം.

    മേ​ൽ​ക്കൂ​ര ആ​ഞ്ഞി​ലി​കൊ​ണ്ടും ഭി​ത്തി തേ​ക്കി​ന്റെ പ​ല​ക​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും. മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യു​ടെ ക​ഴു​ക്കോ​ൽ കേ​ടു​വ​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി ആ​ഞ്ഞി​ലി​ത്ത​ടി കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച്​ ഷീ​റ്റി​ട്ടു. ഭി​ത്തി തേ​ക്കി​ന്റെ പ​ല​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​വീ​ക​രി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഭി​ത്തി ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നെ​റ്റും എം​സാ​ൻ​ഡും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തേ​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    ന​വീ​ക​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റി​യ തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ന്റെ രാ​ജ​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച പ​ല​ക​യും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു. 2020ൽ ​ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ഴ​യ ബോ​ട്ട്​​ജെ​ട്ടി​ക്കു സ​മീ​പം​ത​ന്നെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​ത് 2011 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 11ന് ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​ങ്ങോ​ട്ടു​മാ​റ്റി. അ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണി​പ്പോ​ൾ ത​വ​ണ​ക്ക​ട​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബോ​ട്ടു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

