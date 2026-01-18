Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vaikom
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 11:56 AM IST

    ആശുപത്രിയിൽ കൂട്ടത്തല്ല്​, രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    ആശുപത്രിയിൽ കൂട്ടത്തല്ല്​, രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
    വൈ​ക്കം: ഗ​വ. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ത്യാ​ഹി​ത​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ട്ട​ത്ത​ല്ലി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി ഉ​പ​ക​ര​ണം ന​ശി​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ലും ര​ണ്ടു പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി. ചെ​മ്മ​ന​ത്തു​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​വി, സ​ന്ധ്യ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​ത്യാ​ഹി​ത​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ചെ​മ്മ​ന​ത്തു​ക​ര​യി​ലെ ര​ണ്ടു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ത​മ്മി​ലാ​ണ് കൂ​ട്ട​ത്ത​ല്ല് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് വൈ​ക്കം പൊ​ലീ​സ്​ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന്​ ആ​രെ​യും പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. കൂ​ട്ട​ത്ത​ല്ലി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മു​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ആ​ര്‍.​എം.​ഒ വൈ​ക്കം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റ്. ക​ണ്ടാ​ല​റി​യാ​വു​ന്ന മ​റ്റ്​ എ​ട്ടോ​ളം പേ​രെ പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടി​പി​ടി​ക്കി​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക്​ 2800 രൂ​പ​യു​ടെ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം ഉ​ണ്ടാ​യി.

    Show Full Article
    TAGS:hospitalInjuryCrime
    News Summary - Two arrested in hospital fighting
