Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightVaikomchevron_right...
    Vaikom
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 1:47 PM IST

    വൈ​ക്കം-​ത​വ​ണ​ക്ക​ട​വ് റൂ​ട്ടി​ൽ മൂ​ന്ന് സോ​ളാ​ർ ബോ​ട്ടു​കൂ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    വൈ​ക്കം-​ത​വ​ണ​ക്ക​ട​വ് റൂ​ട്ടി​ൽ മൂ​ന്ന് സോ​ളാ​ർ ബോ​ട്ടു​കൂ​ടി
    cancel
    Listen to this Article

    വൈ​ക്കം: ത​വ​ണ​ക്ക​ട​വ്-​വൈ​ക്കം ജ​ല​പാ​ത​യി​ൽ മൂ​ന്നു സോ​ളാ​ർ ബോ​ട്ട്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി സി.​കെ. ആ​ശ എം.​എ​ൽ.​എ. പ​ഴ​യ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യും. പു​തി​യ ബോ​ട്ട്​ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​വി​ടെ നാ​ലു സോ​ള​ർ ബോ​ട്ടു​ക​ളാ​വും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 20ന് ​രാ​വി​ലെ 11ന് ​മ​ന്തി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ശ്കു​മാ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഒ​രു സോ​ളാ​ർ ബോ​ട്ടും മൂ​ന്ന്​ സ്റ്റീ​ൽ ബോ​ട്ടു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ സ​ർ​വി​സി​ലു​ണ്ട്.

    2017 ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ സോ​ളാ​ർ ബോ​ട്ടാ​യ ആ​ദി​ത്യ സ​ർ​വി​സി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്​ വി​ജ​യ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സ​ർ​വി​സി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വും ശ​ബ്ദ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ​ർ​വി​സാ​ണി​ത്. സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഊ​ർ​ജ്ജ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ധ​ന ചെ​ല​വു​മി​ല്ല. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഡീ​സ​ൽ സ​ർ​വി​സി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കു​ലു​ക്ക​വും അ​നു​ഭ​പ്പെ​ടി​ല്ല. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ​ണി​ക​ളും കു​റ​വാ​ണ്. സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം സ​മ​യം സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​താ​ണ് സോ​ളാ​ർ ബോ​ട്ടി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newssolar boatvaikom
    News Summary - Three solar boats join the Vaikom-Thavanakadavu route
    Similar News
    Next Story
    X