    Vaikom
    Posted On
    date_range 2 March 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 12:18 PM IST

    നാമക്കുഴിയിൽ ഓർമ സ്മാഷുകളുടെ ഇടിമുഴക്കം

    വനിത ദിനത്തിൽ നാമക്കുഴി സിസ്​റ്റേഴ്​സിന്​ ആദരം
    നാമക്കുഴിയിൽ ഓർമ സ്മാഷുകളുടെ ഇടിമുഴക്കം
    വ​നി​ത സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ  

    വൈ​ക്കം: തീ​പാ​റു​ന്ന സ്മാ​ഷു​ക​ളും കി​റു​കൃ​ത്യ​മാ​യ ​േബ്ലാ​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി എ​ണ്ണ​മ​റ്റ ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ടി​മു​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്ത നാ​മ​ക്കു​ഴി സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ ജ​ന്മ​നാ​ടി​ന്‍റെ സ്​​നേ​ഹ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്നു. മാ​ർ​ച്ച്​ എ​ട്ടി​ന്​ വ​നി​ത ദി​ന​ത്തി​ൽ​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വോ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ നാ​മ​ക്കു​ഴി സി​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സി​ന്​​ കോ​ട്ട​യം വെ​ള്ളൂ​രി​നു സ​മീ​പം നാ​മ​ക്കു​ഴി​യി​ൽ ജ​ന്മ​നാ​ട്​ ആ​ദ​രം അ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    നാ​മ​ക്കു​ഴി സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രി​ൽ​പ്പെ​ട്ട മു​ൻ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി വി.​കെ. സാ​റാ​മ്മ​യും

    മു​ൻ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ എ​ൻ. അ​മ്മി​ണി​യും വ​നി​ത സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്നു (​ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    അ​ർ​ജു​ന അ​വാ​ർ​ഡ്​ നേ​ടി​യ ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി വ​നി​ത​യാ​യ കെ.​സി. ഏ​ല​മ്മ, പി.​സി. ഏ​ലി​യാ​മ്മ, പി.​കെ. ഏ​ലി​യാ​മ്മ, കെ.​വി. സാ​റാ​മ്മ, ലീ​ല, വി.​വി. അ​ന്ന​ക്കു​ട്ടി, ന​ളി​നി, അ​ച്ചാ​മ്മ തു​ട​ങ്ങി ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത്​ കേ​ര​ള വ​നി​ത വോ​ളി​ബാ​ൾ ടീം ​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്ന നാ​മ​ക്കു​ഴി സി​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഏ​താ​ണ്ട്​ കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ സ്വ​ന്തം ക​ളി മൈ​താ​നി​യി​ൽ വീ​ണ്ടും ഒ​രു​മി​ച്ചു കൂ​ടു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ളം ആ​ദ്യ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ വോ​ളി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്​ നാ​മ​ക്കു​ഴി സി​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഇ​വ​രു​ടെ ക​രു​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡാ​ൽ​മി​യ സി​മ​ന്‍റ്​​സും പൗ​രാ​വ​ലി​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ വൈ​കു​ന്നേ​രം 4.30ന്​ ​നാ​മ​ക്കു​ഴി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ൻ വോ​ളി താ​രം കൂ​ടി​യാ​യ മാ​ണി സി. ​കാ​പ്പ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, മു​ൻ മ​ന്ത്രി അ​നൂ​പ്​ ജേ​ക്ക​ബ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വ​നി​ത സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന നൂ​റോ​ളം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തും.

    പി.​കെ. ഏ​ലി​യാ​മ്മ​യു​ടെ​യും കെ.​വി. സാ​റാ​മ്മ​യു​ടെ​യും അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​വാ​യ ജോ​മോ​ൻ ജേ​ക്ക​ബി​ന്‍റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ, ഫു​ട്​​സാ​ൽ, ഹോ​ക്കി പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളും വ​നി​ത സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും നാ​മ​ക്കു​ഴി സ്കൂ​ളും ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ മു​ൻ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ര​വി​നെ​യും ആ​ദ​ര ച​ട​ങ്ങി​നെ​യും കാ​ണു​ന്ന​ത്. സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്കും നാ​മ​ക്കു​ഴി സ്കൂ​ളി​നും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ നാ​ടി​നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ജ്യ​ത്തി​നു ത​ന്നെ​യും വ​ൻ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന എ​ണ്ണ​മ​റ്റ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ പി​റ​വി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണു നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ്വ​പ്​​നം കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ളി​ൽ 45000 രൂ​പ​യോ​ളം വി​ല​യു​ള്ള ഹോ​ക്കി സ്റ്റി​ക്കു​ക​ളും ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ബാ​റ്റു​മാ​യി എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗ്രാ​മി​ണ മേ​ഖ​ല​യാ​യ വെ​ള്ളൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ച​ത്രാ​മ​ല, ഇ​റു​മ്പ​യം, മ​ട​ത്തേ​ടം, കോ​ള​നി​ക​ളി​ലെ നി​ർ​ധ​ന കു​ട്ടി​ക​ൾ 600 മു​ത​ൽ 1500 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള ബാ​റ്റു​മാ​യാ​ണ് അ​വ​രെ കീ​ഴ്​​പ്പെ​ടു​ത്തി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൊ​യ്യു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യ​വും മി​ക​ച്ച സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ളു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു കു​തി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​കാ​ല കി​രീ​ട​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

