    Vaikom
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 12:05 PM IST

    മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ്​ കാ​യ​ലും തോ​ടും

    മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ്​ കാ​യ​ലും തോ​ടും
    കാ​യ​ലോ​ര ബി​ച്ചി​ന് സ​മീ​പം മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ൽ

    വൈ​ക്കം: ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ​തി​ന്‍റെ പ​രി​സ്ഥി​തി ആ​ഘാ​തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്തം.

    വേ​മ്പ​നാ​ട്ട്​ കാ​യ​ലി​ൽ ബോ​ട്ട്​ ജെ​ട്ടി, ആ​ശു​പ​ത്രി പ​രി​സ​രം, ന​ഗ​ര​സ​ഭ പാ​ർ​ക്ക്, കെ.​ടി.​ഡി.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മാ​ലി​ന്യ കൂ​മ്പാ​രം കാ​ര​ണം കാ​യ​ലി​ൽ വേ​ലി​യി​റ​ക്ക സ​മ​യ​ത്തു ജെ​ട്ടി​യി​ൽ ബോ​ട്ട്​ അ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ. ഇ​ട​ത്തോ​ടു​ക​ളി​ലും പു​ഴ​യു​ടെ കൈ​വ​ഴി​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഇ​തേ സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് അ​വ​ശി​ഷ്ടം, തെ​ർ​മോ​ക്കോ​ൾ, ചാ​ക്കി​ൽ കെ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ൽ മാം​സാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്നു പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​ശ്നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഉ​ദ​യ​നാ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യാ​റി​ന്‍റെ കൈ​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ വ​രു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​രി​സ്ഥി​തി സ്നേ​ഹി​ക​ളാ​യ ചി​ല​ർ കാ​യ​ലി​ൽ ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്തും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ത്രി പു​ഴ​യി​ലും തോ​ടു​ക​ളി​ലും മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​തു പ​തി​വാ​ണ്.

    ശൗ​ചാ​ല​യ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ മ​ലി​ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടി​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ക​ത്തി ഉ​രു​കി​യ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​യ​ൽ ജ​ല​ത്തി​ൽ ക​ല​രു​ന്ന​തും മ​ത്സ്യ​പ്ര​ജ​ന​ന​ത്തി​ന​ട​ക്കം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​യ​ലി​ന​ടി​യി​ൽ ട​ൺ ക​ണ​ക്കി​ന് മാ​ലി​ന്യം അ​ടി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​ക്ഷേ​പം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​വേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നു പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ ഇ​തി​നു മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം മാ​ലി​ന്യം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചു സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​യ​ലും പു​ഴ​യും മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് ഓ​ർ​മ​യാ​യി മാ​റി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

