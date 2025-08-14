Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 2:09 PM IST

    തലയാഴം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഇനി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം

    പ്രഖ്യാപനം ശനിയാഴ്ച മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് നിർവഹിക്കും
    Thalayazham Primary Health Center
    കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ത​ല​യാ​ഴം പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം

    വൈ​ക്കം: ത​ല​യാ​ഴം പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം നാ​ഷ​ണ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് മി​ഷ​ന്‍റെ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​വും ചി​കി​ത്സാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി സ​മു​ച്ച​യം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ഫ്.​എ​ച്ച്.​സി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ശ​നി​യാ​ഴ്ച 11ന് ​മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. സി.​കെ. ആ​ശ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​രു​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. കെ. ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​ർ​ജ് എം.​പി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹേ​മ​ല​ത പ്രേം​സാ​ഗ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    TAGS:Kottayam Newsprimary health centreFamily Health CenterMedical facilities
    News Summary - Thalayazham Primary Health Center now a Family Health Center
