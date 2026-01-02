Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightVaikomchevron_rightചരിത്രം...
    Vaikom
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:15 PM IST

    ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ച്​കുട്ടിമാഷ്​ !

    text_fields
    bookmark_border
    ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ച്​കുട്ടിമാഷ്​ !
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ഷാ​ൻ മേ​ച്ചേ​രി ക്ലാ​സി​ൽ

    Listen to this Article

    വൈ​ക്കം: സ്‌​കൂ​ൾ ബാ​ഗും തൂ​ക്കി കൈ​യി​ൽ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും മി​ഠാ​യി​ക​ളു​മാ​യി കു​ട്ടി മാ​ഷ്. ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ക്ലാ​സി​ൽ ച​രി​ത്രാ​തീ​ത കാ​ലം, പ​രി​ണാ​മം, ദി​നോ​സ​റു​ക​ൾ, അ​വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ, ജീ​വി​ത​രീ​തി ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മാ​ഷ്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കു​ട വെ​ച്ചൂ​ർ സെ​ന്‍റ്​ മൈ​ക്കി​ൾ​സ് വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്. ക്യാ​മ്പി​ലാ​ണ്​ ബ്ര​ഹ്മ​മം​ഗ​ലം ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ ആ​റാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഇ​ഷാ​ൻ മേ​ച്ചേ​രി ക്ലാ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്സ്, ഏ​ഷ്യ ബു​ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്സ് ഗ്രാ​ന്‍റ്​ മാ​സ്റ്റ​ർ ടൈ​റ്റി​ൽ എ​ന്നി​വ നേ​ടി​യ പ്ര​തി​ഭ​യാ​ണ്​ ബ്ര​ഹ്മ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഈ ​പ​തി​നൊ​ന്നു​കാ​ര​ൻ. സ്കൂ​ൾ-​കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ശാ​സ്ത്ര സം​വാ​ദം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ഷാ​ൻ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:studenttalentachievement
    News Summary - Kid as teacher
    Similar News
    Next Story
    X