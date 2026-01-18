Begin typing your search above and press return to search.
    18 Jan 2026 11:46 AM IST
    കായലോര ബീച്ചിലെ അനധികൃത കച്ചവടം ഒഴിപ്പിക്കും

    ദി​വ​സം​തോ​റും ക​ട​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു
    കായലോര ബീച്ചിലെ അനധികൃത കച്ചവടം ഒഴിപ്പിക്കും
    വൈ​ക്കം: കാ​യ​ലോ​ര ബീ​ച്ചി​ലെ പെ​ട്ടി​ക്ക​ട​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു മാ​റ്റി ബീ​ച്ച് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ദി​വ​സം​തോ​റും ക​ട​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മു​ഴു​വ​ൻ അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ച്ച​വ​ട​വും ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച്​ ബീ​ച്ച് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കും. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ട്രേ​ഡ്​ യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടേ​യും വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളു​ടേ​യും യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു തീ​രു​മാ​നി​ക്കും.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മു​ഖം നോ​ക്കാ​തെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൾ സ​ലാം​റാ​വു​ത്ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​യോ​ഗ​മാ​ണ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ചെ​യ്തു തീ​ർ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ സ്റ്റി​യ​റി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​ലെ 18 തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ജ​ൻ​ഡ​യാ​യി ആ​ദ്യ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്. ഭ​ര​ണ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ബീ​ച്ച് ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ട​ൻ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക്​ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴെ​ന്ന്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഒ​രു ദി​വ​സം നി​ശ്ച​യി​ച്ച് മു​ഴു​വ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് കൂ​ട്ടാ​യി ബീ​ച്ച് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ൽ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും. ന​ഗ​ര​സ​ഭ പാ​ർ​ക്കി​ലും ബ​സ് ബേ​ക​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ള​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ജ​ൻ​ഡ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​ലെ അ​പാ​ക​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ല്ല. 27 വാ​ർ​ഡി​ലേ​യും വ​ഴി​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ തെ​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പു​തി​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​യു​ട​ൻ ബ​സ് ബേ​യി​ലും ബീ​ച്ചി​ലും ലൈ​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ സ​മ​യാ​സ​മ​യം മാ​റ്റി​യി​ടു​ന്ന​തി​ന് സ്ഥി​രം സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഇ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്നെ ചെ​ല​വു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    News Summary - Illegal businesses on Kayalora Beach to be cleared
