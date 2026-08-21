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    Vaikom
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 11:10 AM IST

    പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ​വി​ല

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    പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ​വി​ല
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    വൈ​ക്ക​ത്തെ പൂ ​വി​ൽ​പ​ന​കേ​ന്ദ്രം

    വൈ​ക്കം: ഓ​ണം അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ​വി​ല. നാ​ടെ​ങ്ങും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ല​യും ദി​നം​പ്ര​തി കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ക​യാ​ണ്. പൂ​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ വി​ല കേ​ട്ട് അ​മ്പ​ര​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലും മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. വി​വി​ധ പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കി​ലോ​യ്ക്ക് 100 മു​ത​ൽ 1600 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല.

    സ്കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ്, സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൂ​ക്ക​ളു​ടെ രാ​ജാ​വാ​യ മു​ല്ല​പ്പൂ​വി​നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടി​യ വി​ല. കി​ലോ​യ്ക്ക് 1500 മു​ത​ൽ 1600 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വി​ല. വി​ല കു​തി​ച്ച​തോ​ടെ മു​ല്ല​പ്പൂ കി​ലോ​ക്ക് പ​ക​രം മു​ഴം ക​ണ​ക്കി​നാ​ണ് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു മു​ഴ​ത്തി​ന് 40 മു​ത​ൽ 60 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല. ഇ​തു വീ​ണ്ടും ഉ​യ​രു​മെ​ന്നാ​ണു സൂ​ച​ന. അ​ര​ളി​ക്കും ജ​മ​ന്തി​ക്കും കി​ലോ​യ്ക്ക് 450 രൂ​പ മു​ത​ലാ​ണ് വി​ല. റോ​സ് 380 രൂ​പ മു​ത​ലും ചെ​ത്തി, ബ​ന്ദി, വാ​ടാ​മ​ല്ലി എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് 200 രൂ​പ മു​ത​ലു​മാ​ണ് വി​ല. തു​ള​സി കി​ലോ​യ്ക്ക് 100 രൂ​പ മു​ത​ലാ​ണ് വി​ല.

    ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വും ഗ​താ​ഗ​ത ചെ​ല​വും ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തെ അ​ധി​ക ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യു​മാ​ണ് വി​ല ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൊ​ത്ത വി​ല ഇ​നി​യും ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന​നു. എ​ന്തു വി​ല കൊ​ടു​ത്തും പൂ​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങി പൂ​ക്ക​ളം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി ത​യ്യാ​റാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പൂ​ക്ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി.

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    TAGS:vaikomFlower marketOnam flowers
    News Summary - Flowers are worth their weight in gold
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