Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightVaikomchevron_rightഓരുവെള്ളം കയറി...
    Vaikom
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 12:22 PM IST

    ഓരുവെള്ളം കയറി കൃഷിനാശം, കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​രു​മു​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്
    ഓരുവെള്ളം കയറി കൃഷിനാശം, കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ
    cancel
    camera_alt

    ഓ​രു​ജ​ലം ക​യ​റി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ക​രി​ഞ്ഞു ന​ശി​ച്ച കൊ​ച്ച​ങ്ങാ​ടി അ​രു​ൺ ഭ​വ​നി​ൽ രാ​ജ​പ്പ​ന്‍റെ പാ​വ​ൽ​കൃ​ഷി തോ​ട്ടം

    വൈ​ക്കം: മ​റ​വ​ൻ​തു​രു​ത്തി​ലെ കൊ​ടു​പ്പാ​ട​ത്ത് ഓ​രു​വെ​ള്ളം ക​യ​റി വ്യാ​പ​ക കൃ​ഷി​നാ​ശം. കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള വേ​മ്പ​നാ​ട്ടു കാ​യ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഓ​രു​വെ​ള്ളം ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ഓ​രു​മു​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. കാ​യ​ലി​ൽ ല​വ​ണാം​ശ​മേ​റു​ന്ന സ​മ​യം ത​ണ്ണീ​ർ​മു​ക്കം ബ​ണ്ടി​ന്‍റെ ഷ​ട്ട​റി​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഇ​ടി​യോ​ടി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ നാ​ട്ടു​തോ​ട്ടി​ൽ ഓ​രു​മു​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ലേ കൃ​ഷി​നാ​ശം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കൂ.

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ഓ​രു​മു​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. മ​റ​വ​ൻ​തു​രു​ത്ത് കൊ​ച്ച​ങ്ങാ​ടി അ​രു​ൺ ഭ​വ​നി​ൽ രാ​ജ​പ്പ​ൻ ര​ണ്ടേ​ക്ക​ർ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പാ​വ​ൽ, കോ​വ​ൽ കൃ​ഷി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ച് 20ാം ദി​വ​സം ഓ​രു​ക​യ​റി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ക​രി​ഞ്ഞു ന​ശി​ച്ചു. പാ​വ​ലി​നും കോ​വ​ലി​ലും പു​റ​മെ രാ​ജ​പ്പ​ന്‍റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ പ​ട​വ​ലം, പ​യ​ർ , കു​മ്പ​ളം, ക​പ്പ, ചേ​ന, വാ​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും നാ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ക്കി​ലാ​ണ്. കൃ​ഷി​യ്ക്കാ​യി 25മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ തീ​ർ​ത്ത മൂ​ന്ന് പ​ന്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം രാ​ജ​പ്പ​ന് 50,000 രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വാ​യി.35 കി​ലോ പാ​വ​യ്ക്ക​യും അ​ത്ര ത​ന്നെ കോ​വ​യ്ക്ക​യും ഒ​ന്നി​ട​വി​ട്ട ദി​വ​സം വി​ള​വെ​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഓ​രു​വെ​ള്ളം ക​യ​റി കൃ​ഷി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ശി​ച്ച​ത്. പ​ല​രി​ൽ നി​ന്ന് ക​ടം വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് രാ​ജ​പ്പ​ൻ കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കൃ​ഷി ന​ശി​ച്ച​തോ​ടെ വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യി​ലാ​ണ്​ രാ​ജ​പ്പ​ൻ. പു​ളി​ക്കി​യി​ൽ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, തേ​വ​ടി​യി​ൽ ബേ​ബി, ജ​യ​ൻ പ​ട്ട​റ​യ്ക്ക​ൽ, മാ​ന്താ​ന​റ​യി​ൽ ബൈ​ജു, ചെ​മ്പാ​വു​ത​റ​യി​ൽ ബി​ജു, അ​മ്പാ​ടി​യി​ൽ മോ​ഹ​ന​ൻ, ന​ള​ന്ദ​യി​ൽ സു​ന്ദ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി 30ഓ​ളം സ​മ്മി​ശ്ര ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഓ​രു​ജ​ലം നാ​ശം വി​ത​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഓ​രെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഓ​രു​മു​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​മ്മി​ശ്ര കൃ​ഷി​യി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​പ​ജീ​വ​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് കൊ​ടു​പ്പാ​ട​ത്തു​ള്ള​ത്. ഓ​രെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഓ​രു​മു​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ കൃ​ഷി​നാ​ശം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ബേ​ബി തേ​വ​ടി​യി​ൽ, കൊ​ച്ച​ങ്ങാ​ടി, (ക​ർ​ഷ​ക​ൻ)

    കൃ​ഷി​നാ​ശ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണം

    ര​ണ്ടേ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് സ​മ്മി​ശ്ര കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 100 ചു​വ​ട് പാ​വ​ലും 30 ചു​വ​ട് കോ​വ​ലും ഓ​രു​ക​യ​റി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ക​രി​ഞ്ഞു ന​ശി​ച്ചു. സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ഓ​രു​മു​ട്ട് ഇ​ടാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ് കൃ​ഷി ന​ശി​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് 20 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ്​ കൃ​ഷി ഓ​രു ക​യ​റി ന​ശി​ച്ച​ത്. കൃ​ഷി ന​ശി​ച്ച​തോ​ടെ വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടേ​ത​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ കൃ​ഷി​നാ​ശ​ത്തി​ന് മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

    രാ​ജ​പ്പ​ൻ അ​രു​ൺ​ഭ​വ​നം,

    കൊ​ഴു​ങ്ങാ​ടി

    (ക​ർ​ഷ​ക​ൻ)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:floodingdistressedFarmers
    News Summary - Flooding in a river damages crops, farmers in distress
    Similar News
    Next Story
    X