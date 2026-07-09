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    Vaikom
    Posted On
    date_range 9 July 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 11:29 AM IST

    പ​​ശു​ക്ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ച​ത്തു

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    പ​​ശു​ക്ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ച​ത്തു
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    കാ​ര്യം​വേ​ലി വി​പി​ൻ ഗോ​പാലിന്റെ ഫാ​മി​ൽ ച​ത്ത പ​ശു​ക്ക​ൾ

    വൈ​ക്കം: ഉ​ന്ന​ത​ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ കൃ​ഷി​യോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഫാ​മി​ലെ പ​ശു​ക്ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ച​ത്ത​ത്​ നാ​ടി​നും ക​ണ്ണീ​രാ​യി. ഉ​ദ​യ​നാ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ കാ​ര്യം​വേ​ലി വി​പി​ൻ ഗോ​പാ​ലും ഭാ​ര്യ ആ​ര്യ​യും ചേ​ർ​ന്നു ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ശു ഫാ​മി​ലാ​ണ് ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. 20 ലി​റ്റ​റി​ല​ധി​കം പാ​ൽ ക​റ​ക്കു​ന്ന നാ​ലു പ​ശു​ക്ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ രാ​ത്രി ച​ത്ത​ത്.

    ക്ഷീ​ണം കാ​ണി​ച്ച മ​റ്റു പ​ശു​ക്ക​ൾ​ക്ക് രാ​ത്രി​ത​ന്നെ കു​ത്തി​വെ​പ്പെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഉ​ന്ന​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം കാ​ർ​ഷി​ക​വൃ​ത്തി മ​തി​യെ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ വി​പി​ൻ പ​ശു വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​ലേ​ക്കു തി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 25 പ​ശു​ക്ക​ളു​മാ​യി ആ​റു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണു ഫാം ​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്താ​ണ് ഫാം ​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഫാം ​ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ മു​​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വാ​യ്പ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​ട​ച്ചു വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​ത്ത പ​ശു​ക്ക​ളു​ടെ ര​ക്ത​സാ​മ്പി​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​നി​മ​ൽ സി​സി ലാ​ബി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ജി. രാ​ജു, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ. ​ദി​പേ​ഷ്, അ​ജി​ഷ ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ, വി. ​ബി​നി​ഷ്, സു​മേ​ഷ കൊ​ല്ലേ​ലി, മി​നി മ​ന​യ് പ​റ​മ്പി​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഓ​ഫി​സ​ർ ധ​ന്യ എ​സ്. രാ​ജ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഫാം ​സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

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    TAGS:vaikomKerala Agricultureudayanapuramdairy farmcattle death
    News Summary - Cows died en masse
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