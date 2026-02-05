Begin typing your search above and press return to search.
    കയർ വ്യവസായം നിലക്കുന്നു തൊഴിലാളികൾ പെരുവഴിയിൽ

    കയർ വ്യവസായം നിലക്കുന്നു തൊഴിലാളികൾ പെരുവഴിയിൽ
    വൈ​ക്കം: സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഴ പി​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​യ​ർ വ്യ​വ​സാ​യം ത​ക​രു​ന്നു. പു​തി​യ ബ​ജ​റ്റി​ലും ക​യ​ർ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​നു കാ​ര്യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ക​യ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പെ​രു​വ​ഴി​യി​ലാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​യ​ർ വ്യ​വ​സാ​യം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ക​യ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ണ്. ച​കി​രി​വി​ല​യും കൂ​ലി​ച്ചെ​ല​വും നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഓ​രോ കി​ലോ ക​യ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ഴും 15 രൂ​പ​യോ​ളം വീ​തം ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. ഇ​തു പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല.

    സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​യ​ർ വി​ല​യാ​യും ഉ​ൽ​പ​ന്ന വി​ല​യാ​യും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ക​യ​ർ​ഫെ​ഡും ക​യ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു മാ​സം മു​മ്പ്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​യ​ർ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ത്തു കോ​ടി​യു​ടെ ഫൈ​ബ​ർ ബാ​ങ്കും, ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ക​യ​ർ വി​ല കൊ​ടു​ക്കും എ​ന്ന വാ​ഗ്​​ദാ​ന​വും ന​ട​ന്നി​ല്ല.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ണി മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ക്ഷോ​ഭം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​യ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഫെ​ഡ​റ​ഷ​ൻ (ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി) തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ യു. ​ബേ​ബി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ക്ക​ര​പ്പാ​ടം ശ​ശി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പി. ​ആ​ർ. ര​ത്‌​ന​പ്പ​ൻ, കെ.​ഒ. ജോ​സ്, ജ​ഗ​ത അ​പ്പു​ക്കു​ട്ട​ൻ, ജി​ജി, സേ​വ്യ​ർ ചി​റ്റ​റ, വി​വേ​ക് പ്ലാ​ത്താ​ന​ത്ത്, വി.​എ. സു​ധീ​ര​ൻ, വ​ർ​ഗീ​സ് പു​ത്ത​ൻ ചി​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

