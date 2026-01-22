പാതിയിൽ നിലച്ച് വയോജന വിശ്രമകേന്ദ്രം

പാതിയിൽ നിലച്ച് വയോജന വിശ്രമകേന്ദ്രംtext_fields
വൈക്കം: മറവൻതുരുത്ത് കുളങ്ങര നഗറിൽ നിർമാണം പാതിയിൽ നിലച്ച വയോജന വിശ്രമകേന്ദ്രം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി. ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വൈക്കം ഡിവിഷൻ 2019- 20 ലെ വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ കുളങ്ങര നഗറിനു സമീപം നിർമാണം ആരംഭിച്ച വയോജന വിശ്രമകേന്ദ്രമാണ് പാതിയിൽ പണി മുടങ്ങിയതോടെ കാടുകയറിയത്.
2019-20 ൽ ഏഴ് ലക്ഷവും 2020-21 ൽ 10 ലക്ഷവുമാണ് അനുവദിച്ചത്. പൊതു ഫണ്ടിൽനിന്ന് ഏഴു ലക്ഷം വിനിയോഗിച്ചാണ് നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നാണ് 10 ലക്ഷം അനുവദിച്ചത്. പൊതു വിഭാഗത്തിലുള്ള നിർമാണത്തിന് പട്ടികജാതി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നതാണ് മുടങ്ങാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി.വി. കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.
