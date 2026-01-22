Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightVaikomchevron_rightപാതിയിൽ നിലച്ച് വയോജന...
    Vaikom
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 12:01 PM IST

    പാതിയിൽ നിലച്ച് വയോജന വിശ്രമകേന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ കുളങ്ങര നഗറിനു സമീപമാണ് വിശ്രമകേന്ദ്രം
    പാതിയിൽ നിലച്ച് വയോജന വിശ്രമകേന്ദ്രം
    cancel
    Listen to this Article

    വൈക്കം: മറവൻതുരുത്ത് കുളങ്ങര നഗറിൽ നിർമാണം പാതിയിൽ നിലച്ച വയോജന വിശ്രമകേന്ദ്രം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി. ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വൈക്കം ഡിവിഷൻ 2019- 20 ലെ വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മറവൻതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ കുളങ്ങര നഗറിനു സമീപം നിർമാണം ആരംഭിച്ച വയോജന വിശ്രമകേന്ദ്രമാണ് പാതിയിൽ പണി മുടങ്ങിയതോടെ കാടുകയറിയത്.

    2019-20 ൽ ഏഴ് ലക്ഷവും 2020-21 ൽ 10 ലക്ഷവുമാണ് അനുവദിച്ചത്. പൊതു ഫണ്ടിൽനിന്ന് ഏഴു ലക്ഷം വിനിയോഗിച്ചാണ് നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നാണ് 10 ലക്ഷം അനുവദിച്ചത്. പൊതു വിഭാഗത്തിലുള്ള നിർമാണത്തിന് പട്ടികജാതി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നതാണ് മുടങ്ങാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി.വി. കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kottyamRest House
    News Summary - A retirement home for the elderly is in limbo
    Similar News
    Next Story
    X