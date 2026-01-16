Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightThalayolaparambuchevron_rightമീൻപിടിക്കുന്നതിനിടെ...
    Thalayolaparambu
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 11:41 AM IST

    മീൻപിടിക്കുന്നതിനിടെ മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ വലയിൽ കുടുങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    മീൻപിടിക്കുന്നതിനിടെ മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ വലയിൽ കുടുങ്ങി
    cancel
    Listen to this Article

    തലയോലപ്പറമ്പ്: തോട്ടിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ കുട്ടികൾ ഇട്ട വലയിൽ കുടുങ്ങിയ ഉഗ്രവിഷമുള്ള രണ്ട് വലിയ മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ. തലയോലപ്പറമ്പ് അയ്യൻകോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

    വട്ടംകണ്ടത്തിൽ ഷൈനി അഗസ്റ്റിന്‍റെ വീടിനു മുൻവശത്തെ തോട്ടിൽനിന്നും മീൻ പിടിക്കാൻ സമീപത്തെ കുട്ടികൾ തോടിന് സമീപത്തിട്ടിരുന്ന വലയിലാണ് പാമ്പുകൾ കുടുങ്ങിയത്. മീൻ വലയിൽ അടുത്തടുത്തായി കുടുങ്ങിയ അഞ്ചടിയോളം നീളമുള്ള ഉഗ്രവിഷമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ സ്നേക് റെസ്ക്യൂവർ അരയൻകാവ് സ്വദേശി പി.എസ്. സുജയ് എത്തി വല മുറിച്ച് മാറ്റി.

    ഏറെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് രണ്ടിനെയും പിടികൂടി ചാക്കിലാക്കി. പിടികൂടിയ പാമ്പുകളെ വനം വകുപ്പിന് കൈമാറുമെന്ന് സുജയ് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cobraFishing NetKottayam
    News Summary - Cobras get caught in nets while fishing
    Similar News
    Next Story
    X