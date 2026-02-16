Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightThalayolaparambuchevron_right‘ബ​ഷീ​ർ...
    Thalayolaparambu
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 11:12 AM IST

    ‘ബ​ഷീ​ർ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ഹാസ്യ ഇതിഹാസം’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ബ​ഷീ​ർ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ഹാസ്യ ഇതിഹാസം’
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഷീ​ർ അ​മ്മ മ​ല​യാ​ളം സാ​ഹി​ത്യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ല​യോ​ല​പ്പ​റ​മ്പ് ഫെ​ഡ​റ​ൽ

    നി​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ബ​ഷീ​ർ സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച ബ​ഷീ​ർ സ്മാ​ര​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    മോ​ഹ​ൻ ഡി. ​ബാ​ബു ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ത​ല​യോ​ല​പ്പ​റ​മ്പ്: വി​ചി​ത്ര​മാ​യ നാ​ട്ടു പേ​രു​ക​ൾ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി സ്വ​യം ‘ദ ​പു​ല​യ​ൻ’ എ​ന്ന ബി​രു​ദം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ഹാ​സ​പൂ​ർ​വം ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത ബ​ഷീ​ർ, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ഹാസ്യ ഇതിഹാസമാണെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ സ്മാ​ര​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മോ​ഹ​ൻ ഡി. ​ബാ​ബു അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഭാ​ഷ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പേ​രി​ന്റെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യും ഭാ​വാ​ത്മ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഭ​യോ​ട്​ ‘യാ ​ഇ​ലാ​ഹി’ എ​ന്ന ഗ്ര​ന്ഥ​നാ​മം നീ​തി പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ സ്മാ​ര​ക സ​മി​തി​യു​ടെ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്മ മ​ല​യാ​ളം സാ​ഹി​ത്യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ 132ാം സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ത​ല​യോ​ല​പ്പ​റ​മ്പ് ഫെ​ഡ​റ​ൽ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ സ​ദ​സ്സി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​-ക ജെ​സ്സി വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. എം.​കെ. ക​ണ്ണ​ൻ വ​ട​ക​ര ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ ‘ഒ​രു ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​ത​യും കു​റെ മു​ല​ക​ളും’ എ​ന്ന ക​ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ബ​ന്ധ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രിം ചൈ​ത​ന്യ​യു​ടെ ‘കു​ഞ്ഞു മ​മ്മു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ പു​ഴ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നാ​ട​ക-​ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ താ​രം നാ​ഗേ​ഷ് ബാ​ബു ബ​ഷീ​ർ ക​ഥാ​പാ​ത്രം സെ​യ്തു മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ബ​ഷീ​ർ സ്മാ​ര​ക സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ജി. ഷാ​ജി​മോ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ ആ​പ്പാ​ഞ്ചി​റ, ഡി. ​കു​മാ​രി ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, ഡോ. ​എ​സ്. പ്രീ​ത​ൻ, മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് ഗ്യാ​ല​ക്സി, എ.​കെ. മ​ണി, ഫി​റോ​ഷ് മാ​വു​ങ്ക​ൽ, സി.​എ. ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു, ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രിം ചൈ​ത​ന്യ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmalayalamlegend
    News Summary - ‘Basheer is the comic legend of Malayalam’
    Similar News
    Next Story
    X