Madhyamam
    Pala
    Pala
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 11:54 AM IST

    പാലാ ഡിപ്പോ, രണ്ട് ബസ് കിട്ടി; രണ്ട് ബസ്​ പോയിക്കിട്ടി

    ദീർഘദൂര സർവിസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്​ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ബസുകൾ
    representative image
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    പാ​ലാ: ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് യാ​ത്രാ​തി​ര​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് മൈ​സൂ​രി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും സ്പെ​ഷ​ൽ സ​ർ​വി​സി​നാ​യി ര​ണ്ട് ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ ബ​സു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഡി​പ്പോ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് ഫാ​സ്റ്റ് ബ​സു​ക​ൾ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​ക്കും പു​ന​ലൂ​രി​ലേ​ക്കും കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. മൈ​സൂ​രി​ലേ​ക്ക്​ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന സ്പെ​ഷ​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​ബ​സു​ക​ൾ ആ​ന​ക്ക​ട്ടി, തി​രു​വ​മ്പാ​ടി സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി.

    പാ​ലാ ഡി​പ്പോ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ദൂ​രം സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന കൊ​ന്ന​ക്കാ​ട്, പാ​ണ​ത്തൂ​ർ ബ​സു​ക​ൾ കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന​വ​യാ​ണ്. സ​ർ​വി​സ് മു​ട​ങ്ങി​യ അ​മ്പാ​യ​ത്തോ​ട്, പ​ഞ്ചി​ക്ക​ൽ, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി, തൃ​ശൂ​ർ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. മ​റ്റു ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ പാ​ലാ ഡി​പ്പോ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഓ​പ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം അ​തേ​റൂ​ട്ടി​ൽ ഒ​രേ​സ​മ​യം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് മി​ക്ക സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​വി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് 9.30 ഓ​ടു​കൂ​ടി എ​ത്തു​ന്ന വി​ധം പു​ല​ർ​ച്ചെ മൂ​ന്നി​ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ​ർ​വി​സ് ഇ​തു​വ​രെ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പാ​ലാ ഡി​പ്പോ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പു​ല​ർ​ച്ചെ​ 5.40 ന് ​സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ടേ​ക്ഓ​വ​ർ സ​ർ​വി​സ് മു​ട​ക്കു​ന്ന​ത് സ്ഥി​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്നു. രാ​വി​ലെ വൈ​റ്റി​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ഇ​തു​വ​ഴി പോ​കു​ന്ന തി​ര​ക്കേ​റി​യ ബ​സി​ൽ ക​യ​റി എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​രെ നി​ന്ന് യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ് പാ​ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ.

    ഏ​ഴി​ന്​ തൃ​ശൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ​ർ​വി​സും പ​ക​രം ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഇ​ല്ലാ​തെ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ വൈ​കീ​ട്ട് തൃ​ശൂ​ർ നി​ന്ന്​ തി​രി​കെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ​ർ​വി​സും ന​ഷ്ട​മാ​യി. 16 ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന കോ​ട്ട​യം-​പാ​ലാ-​തൊ​ടു​പു​ഴ ചെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് 12 എ​ണ്ണ​മാ​യി ചു​രു​ക്കി​യ​തും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ന​യാ​യെ​ന്ന് പാ​സ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​യ്സ​ൺ മാ​ന്തോ​ട്ടം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഴ​യ​വ​ണ്ടി​ക​ളു​ടെ ഡി​പ്പോ ആ​യി പാ​ലാ​യെ മാ​റ്റി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ബ​സു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി പു​തി​യ ബ​സു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​നം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന പാ​ലാ ഡി​പ്പോ​ക്ക്​ വേ​ണ്ട പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്

