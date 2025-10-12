Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightPalachevron_rightഇടഞ്ഞോടിയ ആന നാടിനെ...
    Pala
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 12:29 PM IST

    ഇടഞ്ഞോടിയ ആന നാടിനെ ഭീതിയിലാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഫ​ര്‍ണീ​ച്ച​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​വും ത​ക​ർ​ത്തു
    ഇടഞ്ഞോടിയ ആന നാടിനെ ഭീതിയിലാക്കി
    cancel
    camera_alt

    ഐ​ങ്കൊ​മ്പി​ൽ ഇ​ട​ഞ്ഞോ​ടി​യ ആ​ന​യെ മെ​രു​ക്കി​യ ശേ​ഷം

    Listen to this Article

    പാ​ലാ: ഐ​ങ്കൊ​മ്പി​ൽ ഇ​ട​ഞ്ഞോ​ടി​യ ആ​ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഫ​ര്‍ണീ​ച്ച​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​വും ത​ക​ർ​ത്തു. പാ​ലാ - തൊ​ടു​പു​ഴ റോ​ഡി​ല്‍ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്ന​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. അ​ഞ്ചാം​മൈ​ലി​ല്‍ ഉ​ട​മ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ആ​റാം​മൈ​ല്‍ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ട​ഞ്ഞോ​ടി​യ​ത്. അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം പ്ര​ധാ​ന​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഓ​ടി.

    ട്രെ​ന്‍ഡ്‌​സ് ഫ​ര്‍ണി​ച്ച​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്‍ ഭാ​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ ആ​ന ക​ണ്ണാ​ടി​ച്ചി​ലു​ക​ള്‍ ത​ക​ര്‍ത്തു. പി​ന്നി​ലെ ഗോ​ഡൗ​ണി​ലെ​ത്തി ഫ​ര്‍ണി​ച്ച​റും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ന​യെ ക​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പാ​പ്പാ​ന്മാ​ര്‍ ആ​ന​യെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കു​വാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് പു​ര​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​യ ശേ​ഷം അ​ര​കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ഓ​ടി.

    വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് കി​ട​ന്ന ര​ണ്ടു​ കാ​റു​ക​ള്‍ക്ക് നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ഐ​ങ്കൊ​മ്പ് പ​ത്ര ഏ​ജ​ന്‍റ്​ സ​ജി​യു​ടെ വീ​ടി​ന് മു​ന്‍ഭാ​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മേ​ല്‍ക്കൂ​ര​ക്കും നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. കു​ന്നും​പു​റ​ത്ത് ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍റെ കോ​ഴി​ക്കൂ​ടും ത​ക​ര്‍ത്തു. ക​രി​ങ്ങ​നാ​ത​ട​ത്തി​ല്‍ സു​രേ​ഷ് ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ളു​ടെ കൃ​ഷി​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് സ​മീ​പ​ത്തെ തോ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​യ ആ​ന​യെ ഏ​റെ​നേ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് കൂ​ച്ചു​വി​ല​ങ്ങി​ട്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ElephantLocal Newspala newsKottayam
    News Summary - the elephant that run away terrified the locals
    Similar News
    Next Story
    X