Madhyamam
    Pala
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 12:22 PM IST

    സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ബാഡ്മിന്‍റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പാലായിൽ തുടക്കം

    സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ബാഡ്മിന്‍റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പാലായിൽ തുടക്കം
    സം​സ്ഥാ​ന സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് പാ​ലാ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ. ​സ​ദ​ൻ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    പാ​ലാ: സം​സ്ഥാ​ന സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് പാ​ലാ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​രീ​ന പാ​ലാ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പാ​ലാ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ. ​സ​ദ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജി. ​പ്ര​ശാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി.

    മു​ത്തോ​ലി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം സി.​എ​സ്. സി​ജു, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് താ​രി​ഖ്, ടി. ​ബി​നു​രാ​ജ്, മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു, ബി​ജോ​മോ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, എ​ൻ.​പി. ലൗ​ജ​ൻ, പ്ര​ദീ​പ് പി. ​പ്ര​ഭ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. 11 നും13 ​നു​മി​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള ആ​ൺ- പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സിം​ഗി​ൾ​സ്, ഡ​ബി​ൾ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ളെ ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. ജി​ല്ല ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ഷ​ട്ടി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ 11ന് ​സ​മാ​പി​ക്കും.

    TAGS:sportsBadminton Championshipstate level
